Contro le truffe, a Modena incontri formativi con la Polizia locale

Finti incidenti o richieste di denaro improvvise, raggiri al telefono, messaggi e-mail che chiedono dati personali: sono scenari ormai sempre più noti, ma anche sempre più difficili da riconoscere, delle truffe alle persone più fragili. Per prevenire questo fenomeno sempre più diffuso il Comune di Modena promuove la campagna “Truffa in agguato? Resta informato! La sicurezza inizia dalla consapevolezza”: incontri pubblici con la Polizia locale, materiali informativi, colloqui nei quartieri per fornire consigli utili e rendere la cittadinanza più consapevole e attenta. L’iniziativa si svolgerà presso orti, polisportive e centri di aggregazione per anziani del territorio comunale con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere i tentativi di raggiro più diffusi e adottare comportamenti consapevoli per tutelare la propria sicurezza.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 giugno alle 17 al Centro Sociale anziani e orti San Faustino di via Leonardo da Vinci 158. Gli incontri proseguiranno martedì 16 giugno alle 17 alla Polisportiva 4 Ville di via Giuseppe Barbolini 7, venerdì 19 alle 16 al Centro Sociale anziani e orti Buon Pastore di via Panni 202, mercoledì 24 giugno alle 17 al Teatrino Parrocchiale della Parrocchia di Portile in Strada San Martino di Mugnano 215, martedì 30 giugno alle 17 alla Polisportiva San Faustino di via Wiligelmo 72 e venerdì 3 luglio alle 17 alla Polisportiva Modena Est di viale Indipendenza 25.

Nel corso degli appuntamenti verranno approfonditi i principali scenari di truffa che possono verificarsi in casa, attraverso internet o il telefono e nei luoghi pubblici. Saranno illustrati consigli pratici e comportamenti utili per prevenire i raggiri, come evitare di fornire dati personali e codici segreti tramite e-mail o messaggi, non cliccare su link inviati da sconosciuti o da sedicenti parenti, corrieri e banche, custodire con attenzione documenti, denaro e codici Pin e prestare particolare attenzione durante le operazioni di pagamento o di prelievo.

Il calendario degli incontri rimane aperto e potrà essere arricchito con nuove date in risposta alle richieste che arriveranno direttamente dalla cittadinanza, confermando la volontà di costruire un percorso di informazione diffuso e capillare sul territorio.

La nuova campagna rientra tra le azioni previste dal progetto “Modena contro le truffe e i raggiri: sensibilizzazione, informazione e formazione” ed è finanziata dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani 2025/2026 del Ministero dell’Interno. Parallelamente agli incontri è attualmente in corso una campagna informativa sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, avviata all’inizio del mese di giugno e prevista per una durata di due mesi.

L’iniziativa richiama inoltre l’importanza della denuncia. Chi è vittima di un reato è invitato a rivolgersi alle autorità competenti e a formalizzare sempre la denuncia. Il Comune di Modena ha infatti istituito un Fondo di aiuto alle vittime di alcuni tipi di reato e mette a disposizione ulteriori informazioni attraverso la sezione dedicata a legalità e sicurezza del sito istituzionale.

Il percorso di sensibilizzazione proseguirà anche in autunno, quando è prevista una nuova serie di incontri nei luoghi di aggregazione degli anziani, con l’obiettivo di raggiungere tutte le aree del comune di Modena e dare seguito alle ulteriori richieste di approfondimento che potranno emergere dal territorio.