Il Presidente UNCEM ER, Ferrari sui dati foreste Comuni

È stato presentato qualche giorno fa a Marcetelli (RI) il rapporto “Foreste in Comune” a cura di PEFC, Sinfor, Legambiente e UNCEM, la prima indagine nazionale che analizza la presenza del bosco in Italia, comune per comune, svelando l’Indice di boscosità e mettendo in relazione la sua diffusione con economia, popolazione e dinamiche socio-economiche dei territori.

«Finalmente, nell’ambito dell’indagine nazionale, abbiamo anche un report completo di tutti i dati forestali di ogni comune dell’Emilia-Romagna – dice Emanuele Ferrari, presidente UNCEM Emilia-Romagna. Un nuovo quadro nazionale che ci vede protagonisti anche sulle politiche, che, a partire da questi dati, devono essere più forti e meno infarcite di burocrazia, più chiare per le imprese, i proprietari forestali e i Comuni. Non da soli, ma insieme alla Regione, a cui spetta di considerare l’importanza della pianificazione e della gestione forestale per la tutela dell’assetto idrogeologico dei territori montani».

La ricerca dimostra come il bosco non sia più sinonimo di marginalità, ma un fattore di attrattività per nuovi residenti e una risorsa economica strategica, come dimostra la stima di 8 milioni di euro annui in servizi ecosistemici generati da Marcetelli, il comune italiano con la più alta percentuale di foreste (98,4 per cento).

«Ci sono tanti numeri nel dossier – aggiunge Ferrari – che ci dicono come anche la nostra Regione debba cambiare rotta sulle politiche forestali. Ringrazio il presidente nazionale UNCEM Marco Bussone (presidente anche di PEFC e AIEL). E voglio ringraziare, per la legge nazionale foreste del 2018 l’allora viceministro Andrea Olivero, figura decisiva, che ci ha creduto e ci ha lavorato moltissimo, con Alessandra Stefani e oltre cinquanta sigle pubbliche e private al tavolo, tra cui UNCEM. Auspico che questo nuovo studio sia di stimolo e sviluppo per scelte e investimenti. Come UNCEM Emilia-Romagna faremo la nostra parte».