Forum Pa 2026: alla Regione Emilia-Romagna, con l’assessora Isabella Conti, il “Premio Innovazione, particolare femminile”

Un riconoscimento dedicato alle donne che fanno dell’innovazione uno strumento per comunità sempre più inclusive.

Lo ha ricevuto l’assessora della Regione Emilia-Romagna con delega a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola Isabella Conti, tra le 50 donne insignite dal Forum Pa 2026 del Premio “Innovazione Particolare Femminile”. Ieri pomeriggio la cerimonia a Roma al Convention center ‘La Nuvola’, dove è in corso di svolgimento fino a giovedì 11 giugno il più importante evento nazionale dedicato all’innovazione nella Pubblica amministrazione e nei servizi pubblici, presente anche la Regione.

Il premio, alla sua prima edizione, celebra il valore, la visione e la capacità di incidere nei processi di cambiamento organizzativo e tecnologico della Pubblica amministrazione dando spazio a professioniste accomunate da qualità, impegno e capacità di incidere nel cambiamento.

“Per l’impegno e la visione- la motivazione del riconoscimento all’assessora Conti – con cui ha innovato le politiche pubbliche locali, generando modelli avanzati di welfare e sviluppo sostenibile. Nel ruolo di sindaca di San Lazzaro e successivamente come assessora della Regione Emilia-Romagna, ha promosso interventi concreti per famiglie, infanzia, donne e comunità, distinguendosi per efficacia e consenso. Ha introdotto soluzioni pionieristiche come nidi gratuiti senza liste di attesa e politiche integrate per le fasce più fragili. Con una leadership riconosciuta e coerente, contribuisce a orientare l’azione pubblica verso equità, legalità e qualità della vita”.

“Ricevere questo premio- sottolinea Conti- è un onore ed una responsabilità. E anche un impegno a proseguire nel percorso intrapreso come Regione, che mette al centro delle nostre comunità valori come equità, attenzione alle fasce più fragili, qualità della vita e sviluppo sostenibile. Questo premio è frutto di un lavoro di squadra, perché in Emilia-Romagna l’innovazione e l’inclusione sono linee guida della nostra azione politica e strumenti costanti per costruire servizi e opportunità sempre più accessibili”.

Il premio

Il premio, promosso dal Comitato Strategico FPA per le Politiche di Genere del Forum Pa, nasce in occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne per valorizzare le professioniste impegnate a ridefinire l’interesse pubblico. Amministratrici, dirigenti, docenti e ricercatrici che stanno trasformando l’innovazione, mettendo al centro i bisogni di cittadini e imprese, per una Pubblica amministrazione più moderna e inclusiva.

Tra i criteri utilizzati per individuare le cinquanta donne scelte per questa prima edizione del premio, la capacità di generare un impatto rilevante nella Pubblica amministrazione; il contributo significativo all’innovazione organizzativa e/o tecnologica; la capacità di sviluppare reti e collaborazioni efficaci; il ruolo riconoscibile nel promuovere processi di miglioramento significativi.

La Regione al Forum Pa

Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna partecipa al Forum Pa, incentrato in questa edizione sul tema “Per una PA che genera futuro”. Negli appuntamenti che la coinvolgono, la Regione porta la propria visione strategica, tra governance anticipatoria, intelligenza artificiale e coesione sociale, mettendo al centro argomenti ed esperienze che la vedono protagonista del cambiamento in corso nella Pa.