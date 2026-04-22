Vertice in Prefettura per la nuova sede del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri nel Centro Storico di Reggio

Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo del Governo, una riunione operativa presieduta dal Prefetto, dott. Salvatore Angieri, e con la presenza dell’Assessore a Economia urbana e Sport, con deleghe a Commercio, Turismo, Città storica, Sport, del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, dei rappresentanti dell’Agenzia del Demanio di Bologna, della GMRT Associati e della Ditta Penta Investments s.r.l., dedicata al progetto di rifunzionalizzazione di un immobile di pregio, in passato sede di Banca d’Italia, situato nel cuore del centro storico, da destinare a nuova sede del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia.

Il Prefetto ha evidenziato che la destinazione di detto bene, individuato per la sua posizione, è di rilevante importanza per i nuovi assetti strategici della città, avvicinando sempre di più le Forze di Polizia alle aree urbane, al fine di assicurare un innalzamento dei livelli di sicurezza percepita e reale, favorendo al contempo il decoro urbano. Ha chiesto, quindi, all’Agenzia del Demanio di definire con la massima sollecitudine il cronoprogramma per la rifunzionalizzazione dell’edificio, al fine di poter definire la procedura tecnica in tempi certi, acquisito anche il parere del Ministero dell’Interno.

Il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, nel precisare che l’immobile presenta tutti i requisiti necessari ad una migliore fruibilità degli spazi, ha rappresentato che la nuova destinazione d’uso non risponde solo ad esigenze logistiche e operative, ma si inserisce in un più ampio piano di rivitalizzazione del centro cittadino, con un nuovo presidio istituzionale dell’Arma in una delle zone con alto valore storico.

L’Agenzia del Demanio si è, quindi, impegnata ad una definizione in tempi brevi della procedura tecnica ed è stato programmato il sopralluogo tecnico per definire gli ultimi dettagli progettuali e dare l’avvio ai lavori di adeguamento, per i quali è stata data piena disponibilità da parte della proprietà dell’immobile.

Il progetto di destinazione del bene come nuova sede istituzionale dell’Arma dei Carabinieri è stato, altresì, supportato dal Comune di Reggio Emilia, come ulteriore investimento in tema di sicurezza in un’area che rappresenta l’identità della città e che sarà predisposta per accogliere il nuovo presidio, anche con la previsione di aree parcheggio.

Il Prefetto ha concluso: “Portare un presidio di sicurezza nel centro storico significa presidiare la legalità. Il progetto coniuga la sicurezza pubblica con la rigenerazione urbana, costituendo un segnale della presenza dello Stato nel cuore del centro urbano”.

Nelle prossime settimane seguirà il sopralluogo tecnico.