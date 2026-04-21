“Storie per la Terra”: letture e natura a braccetto per sostenere la crescita sana dei bambini

Mercoledì 22 aprile l’Azienda USL di Modena celebra la Giornata della Terra con un’iniziativa che coniuga lettura e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Il progetto “Storie per la Terra”, in collaborazione con Nati per leggere e il gruppo Ambulatori Verdi, promuove attività di lettura condivisa rivolte alle famiglie con bambini, incoraggiando la lettura ad alta voce in famiglia fin dai primi mesi di vita del bambino e riconoscendone l’importanza per lo sviluppo linguistico, cognitivo, relazionale ed emotivo.

L’iniziativa si collega anche all’esperienza degli Ambulatori Verdi, che promuove il rapporto tra salute, benessere e contatto con la natura. Da qui il legame con la Giornata della Terra: l’idea alla base del progetto è che la lettura e l’ambiente naturale possano insieme favorire la crescita dei bambini e rafforzare il legame tra famiglia, comunità e territorio.

A sostegno dell’iniziativa è stata creata una bibliografia dedicata, divisa per età, scaricabile attraverso il QRcode che si trova sui poster dell’evento, affissi in ambulatori medici, consultori, reparti ospedalieri, punti nascita, ma anche biblioteche e servizi educativi.

Attraverso la lettura di albi illustrati dedicati alla natura, i bambini hanno l’opportunità di sviluppare curiosità, senso di meraviglia e attenzione verso l’ambiente che li circonda. Le storie permettono infatti di avvicinarsi in modo semplice e coinvolgente ai temi della tutela del pianeta, stimolando nei più piccoli atteggiamenti di rispetto e cura verso la natura. Allo stesso tempo, le famiglie vengono coinvolte in un’esperienza educativa condivisa, che valorizza il tempo trascorso insieme e promuove l’abitudine alla lettura quotidiana.

“Storie per la Terra” intende dunque valorizzare la lettura come strumento educativo capace di favorire nei bambini e nelle famiglie una prima consapevolezza ecologica. Le storie permettono infatti di sviluppare empatia verso il mondo naturale e di costruire fin dall’infanzia un rapporto positivo con l’ambiente. L’integrazione tra lettura, salute e natura promossa da Nati per Leggere e dagli Ambulatori Verdi contribuisce così alla crescita di comunità più consapevoli, attente al benessere dei bambini e alla tutela del pianeta.