Nidi d’infanzia comunali e convenzionati: iscrizioni al via a Reggio Emilia dal 20 aprile

È tempo di iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e convenzionati del Comune di Reggio Emilia. Dal 20 aprile e fino al 3 giugno 2026 possono presentare la domanda le famiglie, residenti nel comune di Reggio Emilia, con bambini nati nel 2024, 2025 e che nasceranno entro il 31 maggio 2026. Possono presentare domanda anche famiglie non residenti, la cui richiesta sarà valutata e accolta in presenza di posti rimasti d dopo l’assegnazione ai residenti.

Per l’anno educativo 2026/2027 i posti nido messi a disposizione all’avvio delle iscrizioni sono 696 su un totale – tra nidi comunali e convenzionati – che ad oggi è di 1.345 posti. Dei 696 disponibili per i nuovi iscritti, 414 sono per lattanti e piccoli (da 3 mesi ai 18 mesi) e 282 per medi e grandi (cioè i bambini della fascia dai 18 ai 36 mesi). Un aumento di una cinquantina di posti lo si ha in particolare in quelli destinati ai lattanti.

“L’apertura delle iscrizioni ai nidi – dice l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud – arriva quest’anno con un segnale importante per le famiglie: dopo una fase complessa, segnata nel 2025 dalla temporanea riduzione dei posti in alcuni servizi per consentire i cantieri Pnrr, oggi possiamo contare su una rete che torna a crescere e a riconfigurarsi. I 696 posti nido messi a disposizione vanno a rafforzare la capacità di accoglienza proprio dove il bisogno è più forte. Il progressivo rientro dei nidi nelle sedi riqualificate è un risultato concreto: significa spazi più sicuri e più funzionali, senza perdere di vista l’obiettivo che per noi conta di più, cioè garantire qualità educativa per bambine e bambini e un sostegno reale alla vita quotidiana delle famiglie”.

A settembre la rete dei posti disponibili viene riconfigurata grazie al completamento dei progetti di riqualificazione resi possibili grazie ai fondi del PNRR. In particolare i nidi d’infanzia Cervi, Rodari, Sole rientreranno nelle loro sedi riqualificate con l’avvio dell’anno educativo, dopo aver visto il progressivo rientro, nei primi mesi del 2026, dei nidi Rivieri, Nilde Iotti/scuola d’infanzia Agorà, del nido Peter Pan e nelle prossime settimane del nido Allende.

Inoltre, nuove disponibilità si avranno nel corso dell’anno con altre 3 sezioni nel nuovo Polo d’Infanzia in corso di realizzazione presso Parco Ottavi, che consentiranno di ampliare la rete dei servizi educativi nella nostra città.

Nel 2026, Comune Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia festeggeranno insieme alle famiglie anche il 50° compleanno di alcuni Nidi, nati da una forte volontà politica e tenuti saldi da una altrettanta volontà partecipativa e cittadina nel corso della storia.

Le domande di iscrizione ai nidi per l’anno scolastico 2026/2027 vanno presentate esclusivamente online, collegandosi al sito www.scuolenidi.re.it con accesso tramite credenziali Spid o Cie per entrare nell’area personale del portale riservato ai servizi on line per scuole e nidi d’infanzia. L’area personale è il punto di accesso unico per tutti i servizi disponibili. All’atto della compilazione della domanda ogni famiglia può indicare uno o più nidi, senza limiti rispetto al numero delle scelte: il posto potrà essere assegnato, in base alla graduatoria, solo in uno dei nidi scelti seguendo l’ordine indicato dalla famiglia. Le domande vengono valutate in base ai “criteri” prefissati, trasparenti e disponibili on line sul sito dell’ente, che servono ad attribuire i punteggi per formare al graduatoria d’accesso. Le dichiarazioni rilasciate in domanda hanno valore di autocertificazione e l’Istituzione Scuole e Nidi provvede a controllare la veridicità delle dichiarazioni seguendo criteri di casualità nella scelta delle domande. Occorre anche ricordare che la regolarità vaccinale è requisito obbligatorio per l’accesso ai servizi educativi 0/3.

Il servizio di nido inizia l’1 settembre e termina il 30 giugno ma nel mese di luglio in alcune strutture può essere attivato un servizio straordinario. I nidi funzionano generalmente dalle 8 alle 16 con possibilità di ingresso anticipato alle 7.30; in taluni c’è anche la possibilità di prolungamento orario fino alle 18.30 a fronte di una retta contributiva supplementare. Ingresso anticipato e prolungamento sono servizi riservati ai genitori che ne documentino la necessità per motivi di lavoro.

In vista delle iscrizioni, nel mese di maggio i nidi reggiani si presentano alle famiglie con un fitto calendario di aperture straordinarie dedicate ai genitori. Durante gli open day le famiglie potranno visitare gli ambienti dei nidi d’infanzia e incontrare il personale. Il calendario per le visite prende il via lunedì 4 maggio dalle 16.30 alle 19 per i nidi: Aguas Claras, Airone, Alice, Choreia e La Gabbianella. Martedì 12 maggio dalle 16.30 alle 19 sarà la volta dei nidi Faber, Haiku, Linus, Peter Pan e Picasso. Lunedì 18 maggio, dalle 16.30 alle 19 saranno aperti alle famiglie i nidi Bellelli, Iotti, Sarzi, Rivieri/Claudel e Rita Levi Montalcini. Infine, giovedì 21 maggio, ore 16.30 – 19, sarà possibile visitare i nidi Arca, Arcobaleno, Prampolini, Maramotti, Martiri di Sesso, Panda e Allende. Infine, per i genitori che non hanno avuto la possibilità di visitare le strutture, martedì 26 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19 tutti i nidi saranno aperti per mostrare gli ambienti e dare la possibilità di incontrare le educatrici.

Sono inoltre previste “apertura speciali” con video e materiali per i nidi dove si stanno concludendo i cantieri di riqualificazione realizzati dal Comune con risorse Pnrr: Genoveffa Cocconi Cervi, martedì 12 maggio dalle 16.45 alle 17.45 e dalle 18 alle 19 presso il nido Picasso (via Martiri della Bettola, 51), Gianni Rodari, lunedì 18 maggio dalle 16.30 alle 19 alla scuola presso la scuola dell’infanzia Balducci (via della Canalina, 36) e Sole, giovedì 21 maggio dalle 16.30 alle 19 presso la scuola primaria Ca’ Bianca (via Gattalupa,1).