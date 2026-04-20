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Bologna Città 30, il bilancio della mattinata di controlli per la sicurezza stradale

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11 pattuglie della Polizia locale impegnate oggi su strade a 30 e a 50 km/h

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Nella mattinata di oggi 11 pattuglie della Polizia locale sono state impegnate nel Piano di controllo della sicurezza stradale in città, sia su strade dove il limite è dei 30 km/h sia su strade in cui il limite è a 50 km/h.

Questo l’esito dei controlli che hanno riguardato 157 veicoli:

  • verbali velocità con limite 50 km/h: 8;
  • verbali velocità con limite 30 km/h: 6;
  • verbali per mancato uso di cinture: 4;
  • verbali per mancanza di documenti: 3;
  • verbali per circolazione contromano: 2;
  • verbali per mancanza casco su monopattino: 1;
  • verbali per sorpasso sull’attraversamento pedonale: 1;
  • ritiro di patenti: 1;
  • soste con rimozione: 1.
















Redazione 1

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