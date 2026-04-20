Il Prefetto di Reggio Emilia incontra il Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia

Oggi, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto Salvatore Angieri ha incontrato il Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia, Stefano Landi.

Nel corso dell’incontro, il Presidente ha evidenziato che la provincia di Reggio Emilia si distingue per una forte propensione alle esportazioni, tanto che si colloca al secondo posto a livello nazionale, dopo Milano-Monza e Brianza per volume di export. Conta su circa 55.000 aziende attive nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, ponendosi al terzo posto dopo Bologna e Modena.

Il Prefetto nel porgere il suo ringraziamento agli imprenditori, che investendo nella provincia reggiana svolgono un ruolo essenziale nella creazione di occupazione e nella crescita del territorio, ha sottolineato come “lavoro e occupazione siano strumenti imprescindibili di prevenzione alla criminalità, in quanto la sicurezza di una comunità si costruisce anche garantendo un futuro professionale alle nuove generazioni”.