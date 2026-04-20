L’autotrasporto merci costretto a proclamare il fermo dei servizi

Il Comitato Esecutivo di Unatras, di cui fa parte CNA Fita Reggio Emilia, ha deciso la proclamazione del fermo nazionale dei servizi e di tutte le attività di trasporto, dalle ore 00.01 del 25 maggio alle ore 24.00 del 29 maggio. Le giornate e le modalità attuative del blocco sono state stabilite nel rispetto dei tempi dettati dal codice di autoregolamentazione dello sciopero di settore. Questa è l’unica decisione possibile, attesa dalla categoria, di fronte al silenzio del Governo in questa fase difficile, causata dagli alti costi dei carburanti, che stanno determinando l’impossibilità di proseguire l’attività di trasporto merci per migliaia di imprese italiane.

I provvedimenti assunti finora dall’Esecutivo si sono rivelati insufficienti a coprire la portata del fenomeno e hanno finito per danneggiare l’autotrasporto professionale che garantisce la continuità del trasporto delle merci, investendo in ottica di sostenibilità ambientale e sicurezza stradale. L’autotrasporto italiano, che conta 100mila imprese per 500mila lavoratori, decide di fermarsi per evitare danni ben peggiori continuando a viaggiare in perdita. Perché se si spegne l’Autotrasporto si spegne il Paese.

Per scongiurare gli effetti economici che questa decisione comporta, il coordinamento Unatras ritiene fondamentale che il Governo agisca urgentemente per: l’emanazione del decreto attuativo del credito d’imposta già previsto e ristori compensativi del mancato rimborso accise pari a 200 euro ogni 1000 litri di gasolio acquistato; interventi a sostegno della liquidità delle imprese quale la sospensione dei versamenti contributivi e fiscali; l’attuazione dei provvedimenti normativi, il rafforzamento degli strumenti contrattuali e l’immediata compensazione dei rimborsi accise; l’adozione di un quadro di aiuti temporaneo a livello europeo.

Unatras, infine, in rappresentanza della quasi totalità della categoria, auspica che le forme isolate di protesta autorganizzate confluiscano nelle iniziative più appropriate che saranno attuate in conformità della legge.