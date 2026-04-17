Festa della Liberazione, a Reggio Emilia le celebrazioni con lo scrittore e giornalista Antonio Scurati

Sabato 25 aprile ricorre l’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, una ricorrenza che Reggio Emilia celebrerà con un ricco calendario di appuntamenti promossi da Comune e Provincia di Reggio Emilia, associazioni partigiane Anpi, Alpi, Apc, Anppia, Anpc, organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Comitato democratico costituzionale, Associazioni combattentistiche e d’arma, Istoreco – Istituto Cervi, Ufficio scolastico provinciale. L’intero territorio si mobiliterà per ricordare insieme questo momento fondamentale nella storia delle istituzioni democratiche italiane e i valori della Resistenza.

“L’81esima edizione della festa della Liberazione del nostro Paese coincide con un momento storico in cui le guerre hanno ripreso spazio nel mondo, in cui la violenza e la forza sono tornate a essere strumenti di soluzione di controversie – commenta il sindaco di Reggio Marco Massari – Anche per questo, il 25 aprile assume un ruolo centrale nel ricordarci che il nostro orizzonte deve essere la convivenza pacifica, una società libera e democratica in cui riconoscere i diritti di tutte e tutti. Insieme ad Antonio Scurati, ad Anpi e a tutte e tutti coloro che si riconoscono in questi valori, ricorderemo anche l’80esimo anniversario del voto alle donne e della nostra meravigliosa Costituzione, non solo due ricorrenze formali ma due tappe sostanziali nel percorso di crescita democratica del nostro Paese che ancora non può dirsi concluso”.

Tra le iniziative in programma in città e provincia sabato25 aprile, un momento di grande rilievo sarà la cerimonia che si terrà in piazza Martiri del 7 luglio, dove, intorno alle ore 11.15, interverranno il sindaco di Reggio Marco Massari, la presidente dell’Anpi provinciale Anna Ferrari e lo scrittore e giornalista Antonio Scurati. La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Filarmonica Città del Tricolore. In prima mattinata, alle ore 10.15, la giornata sarà aperta dalla messa in suffragio dei caduti nella Basilica della Ghiara. Quindi, a seguire, partirà il corteo che da corso Garibaldi arriverà in piazza Martiri del 7 luglio per la deposizione di una corona ai monumenti Caduti della Resistenza e Caduti di tutte le guerre e per la successiva cerimonia con gli interventi delle autorità.

Tante le iniziative in città anche nei giorni antecedenti e successive il 25 aprile. Tra queste, venerdì 24 aprile, con partenza dalla Caserma Zucchi (viale Allegri) alle 18, si terrà invece una passeggiata guidata dal titolo “La Liberazione e le radici della Costituzione”, un percorso storico per approfondire il legame tra Resistenza e nascita della democrazia italiana. Mentre domenica 26 aprile (ore 10.30, 11.00, 11.30, 12.00) il carcere di San Tommaso (via delle Carceri) aprirà in via straordinaria le sue porte per letture dedicate alla libertà nel cortile dell’ora d’aria. L’iniziativa, a numero limitato, è realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Reggio Emilia (info e prenotazioni staff@istoreco.re.it).

Quest’anno per celebrare il 25 aprile è stato scelto di dedicare i manifesti alle donne, in occasione degli 80 anni dalla conquista del diritto di voto. A riguardo, lo scorso marzo con “La prima cosa bella” si è aperto in Sala del Tricolore il ciclo di incontri “Il presente della Costituzione”, organizzato dall’Istituto Cervi insieme a Comune e Provincia di Reggio e Regione Emilia Romagna, che per il triennio 2026-2028 proporrà occasioni di riflessione e dibattito sui principi fondanti della Costituzione.