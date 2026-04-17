Doppio appuntamento ad Albinea in occasione dell’81° anniversario della sconfitta del nazifascismo

Sabato 25 aprile il Comune di Albinea celebrerà l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La giornata di festa è stata organizzata in collaborazione con la locale sezione di Anpi, con Istoreco e Pro Loco Albinea.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 9.30 con il ricordo dei caduti e la deposizione delle corone di fiori di fronte ai monumenti che li ricordano partendo da Borzano. Alle 10.30 circa il corteo sarà a Botteghe per rendere omaggio al monumento in piazza Caduti Alleati. Alle 10.45 tappa a Fola per la deposizione delle corone alle lapidi in municipio, al cippo di Mario Simonazzi “Azor” e al monumento in piazza Cavicchioni.

Alle 11.15 ci si sposterà sul palco allestito in piazza Cavicchioni. Seguiranno un momento di preghiera e i discorsi ufficiali. Prenderanno la parola la sindaca di Albinea Roberta Ibattici per un saluto e per introdurre i veri protagonisti di questa festa: tre giovani ragazzi. Sul palco infatti parleranno due consiglieri comunali: Alessandro Oleari e Daniele Nassisi, insieme a Vittoria Carri, una giovane studentessa universitaria di Albinea iscritta ad Anpi che ha partecipato al Viaggio della Memoria a Cracovia e Auschwitz del novembre 2025.

Seguirà “Le ultime parole di Resistenza dei condannati a morte”: una lettura a cura dei docenti della scuola musicale e teatrale Risonanze”.

Intorno alla piazza compariranno e saranno ben visibili le “Parole della Liberazione”.

I vari momenti delle celebrazioni saranno accompagnati dalle musiche della banda di Albinea.

Alle 12.30 Anpi, con la preziosa collaborazione con Pro Loco, ha organizzato il pranzo della Liberazione in piazzale Lavezza.

Il pasto sarà composto da antipasti, cappelletti, arrosto, patate al forno, zuppa inglese, vino e a acqua.

Il contributo richiesto è di 27 euro e 13 euro per i ragazzi e le ragazze fino ai 13 anni.

La prenotazione è obbligatoria entro il 23 aprile scrivendo via Wa scrivendo a Simone (339.3288993), Vilmo (335.7110546), Nadia (348.5238637).

La festa della Liberazione continuerà ad Albinea anche il giorno successivo: domenica 26 aprile con un omaggio ai militari brasiliani della Feb (Força Expedicionária Brasileira) che ebbero un ruolo significativo nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale, arrivando in piazza ad Albinea il 24 aprile 1945 insieme ai partigiani.

I “Cobras fumantes” era il nome affibbiato ai militari verdeoro a causa del loro stemma: un serpente che fuma una pipa su sfondo giallo. Lo strano simbolo era nato per smentire chi diceva che “sarebbe stato più facile che un cobra fumasse, piuttosto che il Brasile entrasse in guerra”.

Ad Albinea sarà ospite una delegazione, in rappresentanza dell’esercito brasiliano, guidata dal colonnello Rodrigo Coutinho Ferreira, che presenzierà all’inaugurazione di una grande targa in alluminio che riporta in effige una delle foto dell’arrivo in paese della Feb. La lastra sarà collocata sul lato nord del Museo delle storie, nella ex pesa pubblica. In piazza saranno presenti i rievocatori della Brigata Ribelli.

A seguire ci sarà un pranzo in compagnia al Circolo Bellarosa, preparato dai volontari, al quale tutti possono partecipare (fino a esaurimento posti) contattando il numero 346.6678735.