Pediatri, attivazione della Guardia Medica Straordinaria martedì 21 a Scandiano

Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Pediatri di Libera scelta, martedì 21 aprile 2026, dalle ore 14.30 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per il Distretto di Scandiano (Scandiano – Viano, Castellarano – Baiso, Casalgrande e Rubiera).
Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un incontro di formazione obbligatoria. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica Straordinaria occorre chiamare il numero 0522 29 00 01 e che in quella fascia oraria saranno a disposizione anche i Cau della Provincia.