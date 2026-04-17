Federconsumatori: Scende, ma di poco, il prezzo dei carburanti a Modena

“L’auspicata riduzione del costo dei carburanti ha avuto effetti, pur modesti, anche nella nostra provincia – afferma Federconsumatori Modena APS – E’ comunque significativo che si sia invertito un trend pericolosissimo, che aveva visto giovedì scorso salire a 2,191 il prezzo medio del gasolio in Emilia-Romagna. Una lunga serie di minuscole riduzioni ha portato oggi a 2,129 lo stesso indice, con un calo in otto giorni di 6,2 centesimi. Ancora meno marcato il calo della benzina, che nello stesso periodo è calata di 2,4 centesimi.

In tutto questo – prosegue Federconsumatori – tornano ad essere tre i distributori che nel modenese vendono gasolio al di sotto dei 2 euro (1,999 arrotondato a 2 euro). Ancora una volta la vetta è occupata da un distributore di Castelfranco Emilia, in Corso Martiri, con 1,928 al litro, mentre a Vignola e Zocca il litro di gasolio, in modalità self, è a 1,996. Significativo il quarto posto di una struttura autostradale, Secchia Ovest, che da una settimana è ai primissimi posti per la relativa economicità dei carburanti. Qui si trova il miglior prezzo del gasolio nella città di Modena e circondario, con 2,002 euro al litro.

La riduzione dei prezzi è stata più marcata tra quelli che avevano raggiunto cifre superiori ai 2,3 euro, passati in provincia dal 14 al 2%. I più cari a Finale Emilia, dove due distributori della stessa catena propongono un litro di gasolio a 2,309. Un differenziale di 0,381 centesimi con il distributore più economico, e quasi 20 euro di differenza per un pieno medio. A seguire tre distributori, a Fanano, Sestola e San Cesario, dove il gasolio è a 2,299″.

“Rispetto alla benzina una sorpresa: il più economico distributore della provincia, con 1,672 euro al litro, è presso l’area autostradale di Secchia Ovest, ai primi posti anche nel gasolio. Una anomalia che fa interrogare sulla troppo lenta riduzione dei prezzi nella rete stradale. A seguire, a pochissima distanza, lo stesso distributore di Castelfranco che svetta anche nella classifica del gasolio.

Dalla parte opposta il più caro distributore di benzina self è ancora una volta a Modena, in via Amendola, con 1,959 euro al litro”.

“Nel frattempo a Modena l’inflazione morde, con il peso dei beni energetici cresciuti del 5,6% sul mese precedente. Lascia molto perplessi la notizia che il carrello della spesa, a Modena, sarebbe rimasto invariato; un dato che non corrisponde di certo alla percezione dei consumatori, e che comunque, va ricordato, riguarda la sola città di Modena.

In tutto questo sono sorprendenti le parole del Ministro Pichetto Fratin che nei giorni scorsi ha annunciato l’intenzione del Governo di non prorogare il taglio delle accise, che scade a fine mese, sostenendo che “prorogare vuol dire tassare tutti i cittadini”. Invece di occuparsi dei controlli, di contrastare l’assorbimento del taglio delle accise, invece di lavorare per l’introduzione di una tassazione sugli extra profitti delle aziende energetiche, il Governo preferisce gettare nell’ansia milioni di persone, di lavoratori e lavoratrici, che tra due settimane potrebbero trovare prezzi alla pompa attorno ai 2,5 euro per il gasolio e di 2,1 euro per la benzina.

Senza dimenticare una inflazione in crescita, che – conclude Federconsumatori Modena APS – eroderebbe ancora di più il valore reale di salari e pensioni”.