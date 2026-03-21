Lite in via Turri a Reggio Emilia, ferito 42enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia sono intervenuti ieri sera, poco prima delle 22:00, in seguito a un’aggressione avvenuta nei pressi della stazione.

L’allarme è stato dato in via Monsignor Tondelli, dove gli agenti hanno trovato la vittima, un uomo di 42 anni residente in città.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla vittima, l’episodio si sarebbe verificato poco prima nella vicina via Turri. Durante una lite, scoppiata per motivi ancora da chiarire con uno sconosciuto descritto come un uomo straniero, il 42enne sarebbe stato colpito dapprima al volto con uno spray urticante e poi ferito alla schiena con un coltello. Dopo l’aggressione, l’uomo responsabile è fuggito, facendo perdere le sue tracce nelle strade circostanti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha trasportato la vittima al pronto soccorso della zona. Fortunatamente, le ferite riportate sono state giudicate lievi e l’uomo non risulta essere in pericolo di vita. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare il colpevole. Sono al vaglio anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area.