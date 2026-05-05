Kerakoll su istruttoria antitrust per asserita intesa restrittiva della concorrenza

Kerakoll S.p.A. – con riferimento alle notizie relative all’avvio di un’istruttoria antitrust per asserita intesa restrittiva della concorrenza (AGCM Provvedimento n. 31925) – è certa di aver sempre agito nel pieno rispetto di tutte le norme.

La Società sta offrendo piena collaborazione all’AGCM ed è fiduciosa che l’istruttoria confermerà la legittimità della propria condotta e la sua estraneità all’illecito contestato, che risale al 2021.

Kerakoll, ribadisce infine di aver sempre agito sul mercato con l’obiettivo di offrire ai propri clienti prodotti sicuri e di qualità a prezzi competitivi, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, correttezza e responsabilità, come dimostrato nei quasi 60 anni di storia dell’azienda.