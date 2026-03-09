Supportare lo sviluppo imprenditoriale: convegno a Bologna il 18 marzo

In un contesto economico attraversato da profonde trasformazioni – tra transizione digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità e nuovi strumenti finanziari – diventa cruciale per le imprese italiane dotarsi di competenze e strumenti adeguati per garantire continuità e crescita.

Nasce da questa consapevolezza il convegno “Nuovi scenari di mercato e strumenti per supportare la continuità e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano”, in programma mercoledì 18 marzo 2026 dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna a Castenaso, Bologna, in via Merighi 1/3.

Promosso dalla Commissione Sostenibilità (S.I.A.T.E.) di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, con il patrocinio degli Ordini degli Ingegneri di Ferrara e Ravenna, l’evento – aperto al pubblico previa iscrizione – si propone come un momento di confronto operativo tra professionisti, manager e imprese sui principali fattori che stanno ridefinendo il panorama competitivo, con un focus particolare sul tessuto manifatturiero emiliano-romagnolo.

“Oggi le imprese si trovano ad affrontare una fase di grande complessità, caratterizzata da cambiamenti tecnologici accelerati, nuove regole di mercato e scenari geopolitici incerti- dichiara Roberto Pettinari, Commissione Sostenibilità di Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna e moderatore del convegno –. In questo contesto non è più sufficiente reagire alle criticità: occorre anticiparle, dotandosi di strumenti manageriali, finanziari e organizzativi adeguati”.

“Con questo convegno vogliamo offrire un momento concreto di confronto tra competenze diverse ma complementari – prosegue – mettendo al centro soluzioni operative. L’obiettivo è fornire alle imprese chiavi di lettura e strumenti pratici per rafforzare la continuità aziendale e sostenere uno sviluppo solido e duraturo”.

Il programma

Il primo intervento, affidato a Sara Cirone, Presidente Fondazione Hub del Territorio Emilia – Romagna e Consigliera Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, offre una panoramica introduttiva sulla situazione attuale e sulle prospettive di evoluzione del tessuto manifatturiero italiano ed emiliano-romagnolo.

Si prosegue con l’intervento sulla composizione negoziata della crisi di Riccardo Rappini, iscritto all’Albo degli Esperti per la Composizione Negoziata della crisi d’impresa.

A seguire Fabio Ceccarani, AD ed Equity Partner di Consulgroup, interviene su “Competere nell’era dell’Intelligenza Artificiale”.

La relazione successiva, “Governare l’incertezza: il “Management as a Service” come nuova leva strategica”, verrà invece illustrata da Roberto Giannone, Fondatore GIA Managment Hub.

Della sostenibilità come leva competitiva, accessibile e concretamente fruibile parla invece Francesco Grande, Chief Business Officer di Ecomate.

L’ultimo intervento in programma, “Il Minibond come strumento a sostegno della crescita aziendale”, è affidato a Enrico Sobacchi, Head of Business Development area Advisory di ABC Company.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito internet di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna al link: https://bologna.federmanager.it/events/nuovi-scenari-di-mercato/ . Le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: comunicazione@federmanagerbo.it .