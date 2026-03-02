Riqualificazione e nuova viabilità al Villaggio Artigiano di Modena ovest

Prende il via l’intervento di rigenerazione urbana e nuova mobilità in sicurezza in via Leoni e via Biondo, al Villaggio Artigiano di Modena ovest.

I lavori prevedono la riqualificazione degli spazi pubblici con revisione della circolazione per la realizzazione di una zona 30, il ridimensionamento della sede carrabile, la riorganizzazione della sosta su entrambi i lati tenendo conto delle funzioni produttive e abitative, ma soprattutto la creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili e la messa a dimora di sei nuovi alberi lungo il percorso che collega due luoghi chiave per la rinascita del quartiere in chiave culturale, l’Archivio Cesare Leonardi da un lato e OvestLab dall’altro.

L’intervento, del valore di 205 mila euro, è realizzato dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione Modena (che ha cofinanziato il progetto con un contributo di 35 mila euro nell’ambito del Bando Verde comune) ed è stato sviluppato a partire da un’idea nata nell’ambito di Alberi Festival 2025, iniziativa realizzata insieme alla Fondazione Archivio Leonardi e ad Amigdala che, dopo la prima edizione dello scorso anno al Villaggio Artigiano che ha vinto il bando Festival di Architettura del Ministero della Cultura, torna al Villaggio Artigiano dal 17 al 19 aprile prossimi. Il termine dei lavori sulle vie, salvo maltempo, è previsto proprio per l’avvio della nuova edizione di Alberi Festival.

Il progetto di mobilità sostenibile propone un nuovo assetto dello spazio pubblico e di generare nuove dinamiche e connessioni tra le realtà presenti, riorganizzando la viabilità e gli spazi a partire dalla messa a dimora di nuovi alberi di Ginkgo Biloba. Questi ultimi, oltre a contribuire alla bellezza e all’identità del luogo, garantiranno un ambiente più salubre per gli abitanti attraverso l’ombreggiatura estiva e la conseguente riduzione dell’isola di calore.

La riqualificazione si svilupperà su via Leoni e via Biondo con revisione della circolazione a senso unico, secondo l’organizzazione già condivisa durante il percorso partecipato, che verrà confermata e strutturata con la relativa segnaletica orizzontale e verticale; tale assetto conferma anche gli spazi pedonali introdotti col festival su via Leoni e ne propone la prosecuzione su via Biondo per raccordarsi ai percorsi esistenti nel quartiere.

La messa a dimora degli alberi avverrà a una distanza non inferiore ai 3 metri dai confini di proprietà, in posizione protetta dagli urti grazie ad aiuole ellittiche rialzate in lamiera di acciaio corten, che per definizione gode di elevata resistenza alla corrosione ed elevata resistenza meccanica, in un assetto in grado di garantire un adeguato accrescimento in linea con il Regolamento del Verde.

È stato inoltre previsto un impianto di irrigazione con un nuovo allaccio alla rete idrica che, con un sistema ad anelli gocciolanti per ogni albero, permetterà l’adeguato apporto d’acqua alle piante in tutte le stagioni.

Il progetto prevede anche la promozione dell’uso degli spazi pubblici, con una pavimentazione specifica in asfalto stampato colorato a contrasto per dare riconoscibilità alla “piazzetta”, il nuovo spazio funzionale a iniziative pubbliche collocato all’incrocio Leoni-Biondo.

Sono quindi previste attività di scarifica delle bordure stradali ammalorate o prive di fondazione stradale lungo entrambe le vie e la demolizione delle aree pavimentate in corrispondenza dell’incrocio Po-Leoni per consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche e la connessione all’area del polo scolastico di via Scacciera e del campo di atletica.

L’intervento sarà infine coronato da completa asfaltatura e da nuova segnaletica orizzontale e verticale a identificare gli spazi di circolazione, di sosta e quelli pedonali e ciclabili di riconnessione.