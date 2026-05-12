Tamponamento tra mezzi pesanti sulla A1 a San Benedetto Val di Sambro. Morto un autista

Un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16:00 al chilometro 9 della A1 Variante, in direzione Sud. Il sinistro ha coinvolto quattro mezzi pesanti in un tamponamento a catena.
Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Monzuno, Dante Zini, Castiglione dei Pepoli e il Reparto Volo con l’elicottero.
Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area del sinistro. Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno soccorso tre persone ferite, prestando le prime cure in collaborazione con i sanitari del 118 a cui sono state successivamente affidate. Le squadre hanno inoltre provveduto all’estrazione del corpo senza vita di uno dei conducenti rimasto coinvolto nello scontro.
Sul luogo dell’evento le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di competenza e il personale di Autostrade per l’Italia per il ripristino della viabilità.