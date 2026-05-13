Spacca il finestrino di un autocarro per rubare materiale edile: arrestato in flagranza a San Lazzaro di Savena

Gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena hanno arrestato in flagranza un uomo di 43 anni, di nazionalità italiana, sorpreso mentre stava scassinando un autocarro in sosta in via Repubblica.

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio mirato di pattugliamento disposto dal Comando della Polizia Locale anche a seguito delle segnalazioni e delle denunce presentate da cittadini per alcuni episodi simili che si erano verificati nelle scorse settimane, in particolare nella zona del centro cittadino. Gli agenti, impegnati nel controllo dell’area a bordo di un’auto civetta, hanno notato un uomo mentre si avvicinava con fare sospetto a un autocarro in sosta in via Repubblica: utilizzando un martelletto frangivetro, il 43enne ha rotto il finestrino laterale del veicolo per poi introdursi nell’abitacolo e sottrarre uno zaino contenente attrezzatura edile professionale. A quel punto gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti bloccando l’uomo prima che potesse allontanarsi. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, che ha poi formalizzato la denuncia presso il Comando di via Salvo D’Acquisto.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il 43enne era già stato identificato e denunciato nelle scorse settimane dalla Polizia Locale durante un controllo, nel quale era stato trovato in possesso di un martelletto simile a quello utilizzato per il furto ai danni dell’autocarro in sosta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato quindi arrestato e successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, rilasciato e denunciato a piede libero per furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso: rischia fino a 6 anni di reclusione e la multa fino a 1.500 euro.

“Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per la prontezza dell’intervento e per il presidio costante che garantiscono ogni giorno sul territorio – dichiara la Vicesindaca e Assessora alla Sicurezza Sara Bonafè -. Questo episodio dimostra ancora una volta quanto sia decisiva la collaborazione dei cittadini: segnalare e denunciare non è solo importante, è fondamentale per permettere alle forze dell’ordine di ricostruire i fatti, indirizzare i controlli e sviluppare indagini mirate, anche grazie al supporto del sistema di videosorveglianza comunale. La sicurezza si costruisce insieme, con attenzione, responsabilità e fiducia nelle istituzioni”.

“La collaborazione con i Carabinieri di San Lazzaro, che ci hanno fornito elementi circostanziati sui furti registrati nelle scorse settimane, è stata fondamentale per orientare l’attività di controllo e intervenire con efficacia rispetto a questa problematica che ci era stata segnalata da diversi cittadini – aggiunge il Comandante della Polizia Locale, Roberto Manara -. In una fase in cui la sicurezza è una priorità molto sentita, questi servizi mirati che conduciamo anche in abiti civili e con l’ausilio di auto civette confermano il nostro impegno nel dare risposte concrete e rafforzare la tutela del territorio”.