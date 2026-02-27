Sicurezza urbana a Vignola: grande partecipazione all’incontro promosso dalle Associazioni di categoria

Ampia partecipazione all’incontro pubblico svoltosi giovedì sera a Vignola, dedicato al tema della sicurezza urbana e promosso da Confcommercio, Confesercenti, CNA e Lapam Confartigianato.

L’iniziativa, richiesta con urgenza all’Amministrazione comunale a seguito di una serie di episodi criminosi che hanno coinvolto anche imprenditori del territorio, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori economici del territorio.

Alla serata erano presenti la Sindaca Emilia Muratori, la Vicesindaca Anna Paragliola, l’Assessore al Centro Storico Enrico Panini, l’Assessore alle Attività Produttive Niccolò Pesci, il Comandante della Polizia Locale di Vignola Andrea Giovanardi e il Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli Luca Di Niquili.

L’assemblea ha fatto seguito all’incontro dell’11 febbraio scorso, durante il quale le Associazioni avevano presentato una serie di proposte operative, tra cui:

il miglioramento e il potenziamento della pubblica illuminazione;

il coinvolgimento di volontari per rendere maggiormente presidiati e frequentati alcuni spazi urbani;

la creazione di un gruppo di controllo di vicinato composto dai commercianti;

la verifica e l’eventuale implementazione dell’impianto di videosorveglianza;

l’incremento della presenza delle forze dell’ordine in specifiche fasce orarie e nelle aree maggiormente critiche.

«L’incontro – commentano le quattro Associazioni – ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nel percorso condiviso, ampliando il confronto direttamente ai commercianti e alle attività economiche. Abbiamo ribadito la necessità di mettere in campo tutte le strategie utili a migliorare la situazione, in un contesto in cui il commercio di prossimità vive già una fase di fragilità strutturale legata ai cambiamenti economici e sociali contemporanei. In questo scenario, la percezione di insicurezza rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà, incidendo sulla frequentazione degli spazi urbani e, di conseguenza, sulla loro vitalità economica».

Nel corso della serata è emersa con chiarezza la consapevolezza che un singolo incontro non possa essere risolutivo rispetto a un tema complesso come quello della sicurezza urbana. Amministrazione e Associazioni hanno pertanto confermato la volontà di proseguire il confronto in modo strutturato, calendarizzando ulteriori momenti di aggiornamento e verifica delle azioni intraprese, con l’obiettivo comune di tutelare le imprese, i cittadini e la qualità urbana della città.