Auto e pullmino a fuoco dopo uno scontro nella galleria del Seminario a Carpineti

Questo pomeriggio intorno alle 16:00 un grave incidente stradale si è verificato all’interno della galleria del Seminario, sulla strada statale 63 – del Valico del Cerreto a Carpineti. Per cause in corso di accertamento, un pullmino a 9 posti su cui viaggiava una squadra di volley Under 15 si è scontrato con l’autovettura condotta da una donna. A seguito dell’urto i mezzi hanno preso fuoco. Ad avere la peggio la donna, trasportata in ospedale in serie condizioni. Dei giovani che viaggiavano sul pullmino, solo un ragazzino avrebbe accusato dolori e quindi trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Il personale dei vigili del fuoco ha operato per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza il tunnel, saturato dal fumo. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118, quattro ambulanze, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

La Statale è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia, dal km 77,900 al km 80,500, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Percorso alternativo sulla viabilità secondaria: deviazione al km 78,500 in direzione Reggio Emilia e al km 80,130 in direzione Passo del Cerreto.