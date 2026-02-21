sabato, 21 Febbraio 2026
Novi di Modena: incendio al tetto di una palazzina in via Gavello

Oggi, poco prima delle 13, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Novi di Modena per domare un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione di tre piani in via Gavello. L’allarme, scattato tempestivamente, ha permesso di mobilitare diverse squadre nel tentativo di contenere le fiamme e impedire che il fuoco si propagasse allintera struttura.

Grazie alla rapidità e allefficacia dell’intervento, l’incendio è stato circoscritto. Sono tuttora in corso le operazioni di smassamento e bonifica del materiale incendiato, fondamentali per garantire la sicurezza dell’area e identificare eventuali focolai residui nel sottotetto. La Polizia Locale è presente sul luogo per gestire la viabilità e svolgere le attività di competenza. Al momento non si registrano feriti altre persone coinvolte.

















