Mirandola, aperta la raccolta di manifestazioni d’interesse per alloggi ERS in affitto al canone calmierato

Il Comune di Mirandola informa i cittadini che è stata pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna la raccolta di manifestazioni di interesse rivolta a cittadini, lavoratori e nuclei familiari interessati a ottenere alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) in affitto a canone calmierato. L’avviso è finalizzato a costituire elenchi di potenziali assegnatari per appartamenti di proprietà di Comuni e Aziende Casa che saranno resi disponibili in seguito alla loro ristrutturazione.

Le candidature potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 26 febbraio 2026 alle ore 12:00 del 6 maggio 2026, esclusivamente tramite modulo online. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’iniziativa è parte delle azioni della Regione per potenziare l’offerta di alloggi a canone sostenibile, rispondendo alle esigenze abitative delle famiglie e dei lavoratori con redditi medio-bassi, attraverso la valorizzazione degli alloggi pubblici non utilizzati e in fase di rigenerazione.

Possono presentare domanda i cittadini e le famiglie che soddisfano i requisiti previsti dall’avviso regionale, che riguardano tra gli altri:

residenza o attività lavorativa in Emilia-Romagna,

limiti ISEE e di reddito del nucleo familiare,

assenza di sfratti per morosità o di precedenti occupazioni abusive di immobili,

non essere titolari di diritto di proprietà su altri alloggi nel territorio regionale.

Una volta raccolte le manifestazioni di interesse, la Regione trasmetterà gli elenchi ai Comuni e alle Aziende Casa, che provvederanno ad approvare i regolamenti comunali, definire le graduatorie e assegnare gli alloggi ERS, nonché gestire le relative locazioni.

Per informazioni sull’avviso e sulla procedura di adesione è attiva la casella e-mail dedicata: avvisocittadiniERS@regione.emilia-romagna.it.