giovedì, 19 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaPrivato cittadino ritrova monili a bordo strada in località Cognento. Indagano i...





Privato cittadino ritrova monili a bordo strada in località Cognento. Indagano i Carabinieri

CronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un esempio virtuoso di senso civico e collaborazione tra comunità e forze dell’ordine ha portato, nella giornata di ieri, al recupero di diversi oggetti preziosi in località Cognento. Il ritrovamento è avvenuto casualmente ad opera di un privato cittadino che ha notato alcuni monili abbandonati a bordo carreggiata, precisamente nel tratto compreso tra via Tonini e l’incrocio con via Guareschi.

Il cittadino ha immediatamente allertato il comitato di vicinato della zona e, grazie alla mediazione del coordinatore del gruppo, i gioielli sono stati prontamente consegnati ai militari della stazione Carabinieri di Modena Principale. Al momento, i Carabinieri stanno sviluppando gli approfondimenti necessari per stabilire la provenienza della merce.

L’ipotesi più accreditata è che possa trattarsi della refurtiva di un furto o di una truffa avvenuti recentemente, verosimilmente abbandonata dai malviventi durante una fuga o per timore di controlli.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.