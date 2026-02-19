Privato cittadino ritrova monili a bordo strada in località Cognento. Indagano i Carabinieri

Un esempio virtuoso di senso civico e collaborazione tra comunità e forze dell’ordine ha portato, nella giornata di ieri, al recupero di diversi oggetti preziosi in località Cognento. Il ritrovamento è avvenuto casualmente ad opera di un privato cittadino che ha notato alcuni monili abbandonati a bordo carreggiata, precisamente nel tratto compreso tra via Tonini e l’incrocio con via Guareschi.

Il cittadino ha immediatamente allertato il comitato di vicinato della zona e, grazie alla mediazione del coordinatore del gruppo, i gioielli sono stati prontamente consegnati ai militari della stazione Carabinieri di Modena Principale. Al momento, i Carabinieri stanno sviluppando gli approfondimenti necessari per stabilire la provenienza della merce.

L’ipotesi più accreditata è che possa trattarsi della refurtiva di un furto o di una truffa avvenuti recentemente, verosimilmente abbandonata dai malviventi durante una fuga o per timore di controlli.