Barbabietola, rinnovato in Regione il contratto quadro per la moltiplicazione delle sement

Valorizzare la semente certificata di barbabietola da zucchero, salvaguardarne la selezione e la moltiplicazione e dare garanzie alle aziende sementiere e agli agricoltori moltiplicatori per mantenere il ruolo centrale dell’Emilia-Romagna, in Italia e in Europa.

Sono i punti principali al centro del rinnovo del Contratto quadro per la moltiplicazione delle sementi di barbabietola da zucchero firmato nella sede della Regione Emilia-Romagna da Assosementi, l’Associazione italiana sementieri e vivaisti, e Coams, il Consorzio delle organizzazioni di agricoltori moltiplicatori di sementi, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi.

L’intesa, che sarà valida per il triennio 2026-2028, punta a mantenere la sinergia tra le aziende e gli agricoltori nel processo di programmazione e qualificazione della produzione delle sementi, per favorire la competitività del settore sementiero e distribuire equamente la creazione di valore lungo tutta la filiera.

Un comparto che in Emilia-Romagna ha assunto negli anni una dimensione strategica, fino a rendere la regione punto di riferimento a livello nazionale ed europeo per la produzione di sementi di barbabietola da zucchero. Qui si concentra infatti circa il 90% della produzione italiana, che rappresenta a sua volta circa il 70% di quella europea. Una leadership sostenuta anche dalla crescita costante delle superfici coltivate, più che raddoppiate negli ultimi quindici anni, passando dai circa 2.800 ettari del 2010 ai circa 6.000 ettari nel 2025. Il nuovo accordo triennale si inserisce in questo percorso di sviluppo e punta ad accompagnare un’ulteriore espansione del settore, rafforzando la competitività e la capacità produttiva della filiera sementiera regionale.

“L’agricoltura di moltiplicazione del seme di barbabietola da zucchero – afferma l’assessore Mammi- è un settore di grande importanza strategica per l’agricoltura italiana che ha in Emilia-Romagna uno dei suoi centri di eccellenza grazie alle particolari condizioni climatiche, alla competenza tecnica dei moltiplicatori e alla presenza delle imprese sementiere. Il rinnovo dell’accordo rafforza il dialogo tra le aziende coinvolte: la Regione continuerà a sostenere questi percorsi di collaborazione di filiera che permettono di tutelare il reddito agricolo, rafforzare le imprese e consolidare la leadership dell’Emilia-Romagna in un settore chiave come quello sementiero”.

I contenuti del contratto e le dimensioni del comparto

Il rinnovo del contratto quadro per la moltiplicazione delle sementi di barbabietola da zucchero rappresenta uno strumento di programmazione fondamentale per aumentare la competitività del settore. L’intesa stabilisce la definizione della quantità di prodotto contrattata e la definizione di parametri di qualità a cui può essere collegato un premio economico.

Parte integrante del contratto è costituita dai disciplinari tecnici di coltivazione, specifici per la coltura sementiera della barbabietola da zucchero. Sono previste garanzie sotto il profilo della sicurezza fitosanitaria e sono definiti i riferimenti a precisi standard per favorire, nel rispetto di tecniche razionali di produzione, il miglioramento dei parametri qualitativi del prodotto ottenuto quali germinabilità, impurità e umidità del prodotto. Confermato, infine, il ruolo centrale del Comitato tecnico interprofessionale sementi barbabietola da zucchero, che ha lo scopo di verificare l’applicazione del presente contratto quadro, con particolare riguardo al monitoraggio di eventuali criticità tecniche, fitosanitarie e organizzative.