Dalla Polonia all’Emilia-Romagna per studiare la governance regionale del sistema di trasporto pubblico

Si rinforza la collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Wielkopolska sul tema dei trasporti e della mobilità sostenibile. Una delegazione della Regione polacca, guidata dal vicepresidente, Wojciech Jankowiak, e composta dai membri della Commissione per la Pianificazione territoriale e le infrastrutture tecniche, è stata in visita questa mattina, a Bologna, nella sede della Regione.

Obiettivo della delegazione, in Emilia-Romagna dal 15 al 19 febbraio, approfondire la conoscenza della governance della Regione in tema di mobilità sostenibile, trasporti e infrastrutture, e incontrare Ferrovie Emilia-Romagna (Fer), Tper e alcune realtà del territorio protagoniste del settore. Presente anche il capo di Gabinetto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Luca Vecchi.

Al centro dell’incontro: le competenze regionali nella gestione del sistema di trasporto pubblico ferroviario e su gomma, sulle infrastrutture ferroviarie e sui modelli di finanziamento e manutenzione, con particolare attenzione all’ottimizzazione dei consumi energetici e all’introduzione di tecnologie a basse emissioni, tra cui treni elettrici e soluzioni a idrogeno.

La cooperazione tra le due regioni, di cui quest’anno ricorre il ventennale, si inserisce in un quadro europeo multilivello, sostenuto da progetti congiunti, scambi istituzionali e partecipazione a reti tematiche. La missione in corso conferma il ruolo centrale dei trasporti e delle infrastrutture come ambiti prioritari di cooperazione tra i due territori, in cui continuare a favorire scambio di competenze e buone pratiche.