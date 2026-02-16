lunedì, 16 Febbraio 2026
Chiusure programmate sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D14 Diramazione per Ravenna

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

 

Sulla A14 Bologna-Taranto

sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Imola, verso Bologna.

Si precisa che l’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, via Piero della Francesca, SS9 via Emilia, SP610 Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

 

Sulla D14 Diramazione per Ravenna

– sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, saranno l’entrata verso la A14 di Lugo e Cotignola.

Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso in uscita per chi proviene da Ravenna, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.

In alternativa, chi da Ravenna è diretto verso Bologna, potrà anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Imola; chi, invece, è diretto verso Ancona, dopo l’uscita a Bagnacavallo potrà percorrere la SP8 ed entrare in A14 a Faenza.

 

















