Reggio Emilia: individuata e smantellata dalle Fiamme Gialle una fabbrica clandestina di sigarette

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, hanno individuato e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette, allestita nella zona industriale della città e, grazie ad una complessa operazione di polizia, hanno sequestrato oltre 40 tonnellate di tabacco e denunciato 11 persone, di cui una tratta in arresto in flagranza di reato.

Il prosieguo delle indagini – condotte dal locale Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nelle persone del Procuratore, Dott. Calogero Gaetano Paci e Dott.ssa Valentina Salvi – ha riguardato un gruppo criminale estero, operante nella provincia, attivo nella produzione clandestina di sigarette, recanti marchi contraffatti, portando all’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia a firma del G.I.P., Dott. Andrea Rat, nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili di produzione illecita e contrabbando di tabacchi lavorati.

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