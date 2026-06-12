In 400 per il nuovo piano gestione rifiuti di Castel Maggiore

Mercoledì 10 giugno a Castel Maggiore il Teatro Biagi D’Antona non ha potuto contenere il grande afflusso di cittadini interessati a capire meglio i nuovi provvedimenti per la gestione dei rifiuti e l’adozione della Tariffa corrispettiva puntuale.

Amplificatori nel cortile del teatro e finestre spalancate hanno permesso di seguire l’evento anche a chi non ha trovato posto in sala.

L’incontro, come ha spiegato il Sindaco Luca Vignoli, era finalizzato a creare condivisione delle scelte, presentare le opportunità del nuovo piano, raccogliere domande e suggerimenti per migliorare il servizio.

Per oltre due ore l’amministrazione comunale e Geovest, la società partecipata da 11 comuni della pianura emiliana che gestisce il servizio rifiuti, hanno potuto spiegare, chiarire dubbi, rispondere nel merito di osservazioni avanzate dalla cittadinanza, in un clima costruttivo e partecipe.

Il sindaco Vignoli nella conclusione ha espresso un sincero ringraziamento ai concittadini intervenuti, che hanno permesso di chiarire meglio i contorni e molti dettagli di una serie di misure con le quali “si intende trasformare un obbligo normativo in un’opportunità per contenere gli aumenti dei costi del servizio, premiare i comportamenti più responsabili e migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata”.

Vignoli ha anche presentato Lorenzo Tartarini, il Consigliere comunale delegato alla TCP con recente provvedimento, che sarà un supporto per curare il rapporto tra utenti e nuovo sistema di raccolta, affiancando il lavoro della Giunta e di Geovest.

Dal 1° gennaio 2027 il Comune di Castel Maggiore introdurrà la nuova Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), che sostituirà l’attuale Tassa sui Rifiuti (TARI). Una novità, prevista dalla normativa nazionale, che punta a rendere il sistema più equo, premiando i comportamenti virtuosi e incentivando la riduzione del rifiuto indifferenziato.

Con la nuova tariffa, una parte del costo del servizio sarà infatti legata alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto: ogni utenza avrà a disposizione un numero annuale di svuotamenti compresi nella tariffa, mentre gli svuotamenti aggiuntivi comporteranno un costo extra.

I cittadini potranno scegliere tra due modalità di conferimento:

Libero conferimento presso le Ecostation presenti sul territorio, opzione riservata alle utenze domestiche che consentirà anche uno sconto in tariffa; questi moderni impianti, aperti sette giorni su sette 24 ore al giorno, passeranno dagli attuali 2 a cinque, in modo da coprire meglio le esigenze del territorio comunale.

Raccolta porta a porta per carta, plastica e rifiuto indifferenziato, attraverso il nuovo bidone grigio dotato di microchip associato alla singola utenza.

Prossimi appuntamenti il 16 e 18 giugno nelle frazioni di Trebbo di Reno e Primo Maggio.