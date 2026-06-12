Reggio Emilia: trova cellulare smarrito e chiede denaro per restituirlo. Denunciato

Un Un gio v an e n ige r i a n o di 27 a nn i re sid en t e a R e ggi o E m i li a è stato de n u nci ato per t en t at a e st o rsio n e d a i C a r a bin ier i de ll a St a zione di R e ggi o Em i l ia S a nta C roc e , a s e gu ito di un e p i s o d i o a ccadu to il 7 gi u gno scorso nei pressi di P ia zzale Europa . L ‘ uo m o, già no t o a lle f o rze de l l ‘ ordine per precedenti di poli zi a , a v e v a t r o vat o u n o sm ar tph o ne sm a rr i to e anziché restituirlo, aveva deciso di appr o f i tt a rne ch iede n d o un p a ga me n t o in c amb i o . o dinnrea è statoatoierdiito di un eto ilscorsodiiauodiarnetodio uno in c

La v ice nd a s i è o r ig in at a qu a n do u na ra gazza di 26 a n n i , d i o r ig i n i gh a n es i r e s id en te in c it t à, a v e va s m a r r i t o i l pr op rio t ele f ono TC L su u na p anch i na i n u n p a rc o vi c in o ca s a. Nel tentativo di re cuper a r l o , a v ev a c o nt a tt a to i l s u o n um e r o sper a n do che qu a lcuno le rispondesse. All’altro capo del telefono, un uomo che si è presentato con lo pseudonimo di “O G” h a opportunisticamente richiesto la somma di 2 0 eu ro per re st itu i r e il dis po s i tiv o , m in a ccia n d o di no n f a rlo s e l a ri chi e st a non f o sse st a t a soddisf a tt a .

Sc o nvo lt a dall’accaduto, la ragazza ha c e r c ato immedi a ta a ssis t e nz a p re sso i C a r ab i ni e ri d ella St az i one di Reggi o E m i lia Sa n ta C roc e, i n c o nt r at i du ra n t e un n o r m a le pattugl ia men to n ei p r e s si d ella staz ione fer rov i a ria s t o ric a . I mi lita r i, as co l tata l a s ua d e n uncia, hanno organizzato un piano per t e n d e r e u n a t ra p p ola al pr es un t o r i catt a tore. H ann o co s ì co nc or d ato c he la v i tt im a si re ca ss e all ‘app u n ta me n to p r e ss o la fermata degli autobus di Piazzale Europa , m e ntre lo r o si appostavano nei dintorni dell’area. All’orario stabilito, l’uomo ha incontrato la r a gazza ne l luogo c o n c ord a t o per effettuare lo scambio. Tuttavia, alla vista delle forze dell’ordine che lo a v evan o c irc on da t o , h a c on s eg na t o il tele f o no s enza o pporr e resistenza e h a te n t a to una fuga improvvisata a bordo di u n a b i c i c l e tta. La sua cors a è st at a pe r ò rapidamente fermata dai militari, che lo hanno tratto in c ust odi a pr i ma che pot ess e i n tas c a re il de na r o r i c hiest o . In s egu i to all’a r r es to , l’u o m o è stat o so tt opost o ai neces s ari a cc e rt a me n ti e alle procedure di identificazione. Le autorità hanno raccolto sufficienti elementi per denunciarlo alla Procura di Reggio Emilia , p re s i edut a da l Proc u r a to r e Ca log e ro G a e t a no P a c i , p e r il r e at o di t ent a t a e st o r si o ne .