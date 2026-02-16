lunedì, 16 Febbraio 2026
Aggiornamento in merito alla chiusura del tratto Sasso Marconi-allacciamento Raccordo Casalecchio in A1

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di questa sera lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

Si precisa che saranno regolarmente aperte la stazione di Sasso Marconi nord e l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.

















