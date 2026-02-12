giovedì, 12 Febbraio 2026
Imola: sorprende i ladri al rientro a casa e ne blocca uno, poi arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Radiomobile di Imola, unitamente ai militari della locale Stazione, hanno arrestato un 26enne di origini albanese, noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di furto in abitazione, rapina impropria e lesioni personali. È successo quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola, hanno ricevuto segnalazione da parte di un privato cittadino che, nel rincasare, ha notato due individui con passamontagna nero che tentavano di asportare degli oggetti.

Alla vista dell’uomo, i due soggetti si davano immediatamente alla fuga, ma il proprietario  riusciva a bloccarne uno, dopo una breve colluttazione, il 26enne in questione; l’altro individuo si dileguava.  I carabinieri, intervenuti dopo pochi istanti, hanno rinvenuto nella disponibilità del malvivente degli oggetti atti ad offendere oltre ad un passamontagna nero e dei guanti del medesimo colore. Da accurate ricerche all’interno del marsupio del 26enne venivano trovati la somma in contanti di 45 euro oltre a degli orologi e monili in oro. La refurtiva in questione, era anche provento di un precedente furto avvenuto in un’altra abitazione nelle vicinanze.

Appurato ciò, i Carabinieri hanno arrestato il giovane e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 26enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, mentre la merce rinvenuta è stata restituita all’avente diritto.

















