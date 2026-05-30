Controlli amministrativi ad un evento in un palazzo storico con 900 partecipanti: accertate gravi irregolarità

All’esito di un controllo svolto nella serata del 15 maggio scorso, nel corso di un evento organizzato in un noto palazzo storico del centro cittadino di Bologna, sono state accertate numerose irregolarità in materia di sicurezza, autorizzazioni e adempimenti fiscali. Nello specifico, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha accertato che l’accesso all’evento, ampiamente pubblicizzato, era subordinato al pagamento di un titolo d’ingresso e che all’interno della struttura erano presenti circa 900 persone, intente a ballare con musica diffusa da diversi DJ. Dalla documentazione autorizzativa esibita è emerso che l’evento risultava, invece, autorizzato esclusivamente per intrattenimenti musicali, pertanto, considerata la presenza di numerosi avventori intenti a ballare, l’organizzatore è stato deferito in stato di libertà per violazione della normativa in materia di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., e sanzionato in base all’art. 681 del Codice Penale per non aver rispettato le prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica.

Gli accertamenti eseguiti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro hanno consentito di rilevare la presenza di 10 lavoratori irregolari appartenenti a due diverse società, privi di regolare contratto di lavoro e copertura previdenziale assicurativa. Per tali violazioni sono state elevate le relative sanzioni amministrative nei confronti delle aziende coinvolte, così come è stata disposta per entrambe le aziende la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, essendo stata accertata una percentuale di lavoratori irregolari superiore al 10% del personale presente. Le sanzioni complessivamente contestate ammontano a circa 45.000 euro.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha riscontrato significative criticità in materia di sicurezza antincendio. In particolare, i presidi antincendio risultavano non accessibili e le uscite di emergenza erano ostacolate, compromettendo la possibilità di un’evacuazione rapida e sicura in caso di necessità. Tali violazioni sono state immediatamente contestate all’organizzatore dell’evento. Nel corso delle verifiche, il personale dell’A.U.S.L. Bologna ha, inoltre, rilevato alcune irregolarità relative all’impianto elettrico, con particolare riferimento alle prese installate nell’area cucina, riservandosi ulteriori approfondimenti e i conseguenti adempimenti di competenza.

Anche il personale della SIAE ha rilevato alcune irregolarità nella gestione dei tagliandi d’ingresso, riscontrando una incongruenza tra il numero di avventori comunicato e il relativo pagamento dei diritti d’autore. L’organizzatore dell’evento è stato, inoltre, sanzionato dagli operatori della Polizia Locale – Reparto Commerciale per la mancata predisposizione dei dispositivi per la rilevazione del tasso alcolemico e delle tabelle informative previste dalla normativa vigente. Al termine delle attività la Polizia di Stato ha, infine, diffidato l’amministratore della società che gestisce la struttura affinché vigili e assicuri il rispetto delle disposizioni in materia di pubblico spettacolo, sicurezza antincendio e tutela dei lavoratori, da parte degli organizzatori e degli utilizzatori degli spazi destinati agli eventi. L’operazione svolta ha consentito di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e delle disposizioni che regolano l’esercizio delle attività commerciali, nell’ottica di assicurare ai cittadini occasioni di svago in contesti sicuri e pienamente conformi alle regole.