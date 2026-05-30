Motor Valley Fest 2026, gli appuntamenti della domenica

Con la giornata di domenica cala il sipario sul Motor Valley Fest 2026, che per quattro giorni ha trasformato Modena in una vetrina a cielo aperto con esposizioni di esemplari esclusivi, prototipi, sfilate di auto e moto storiche.

La centralissima Piazza Roma sarà il cuore delle parate: dalle 10 alle 12 sfilerà la parata Motors & Coffee Modena Caffè Motori, con oltre 60 equipaggi a bordo di Ferrari in grande numero, ma anche Maserati, Porsche, Lamborghini e altri brand iconici, mentre dalle 12 è previsto l’arrivo del raduno Mini e Abarth che partirà dal PalaPanini alle 11.30 e culminerà con una sfilata intorno alle 12.00.

Grande attesa per l’arrivo del 26° Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, per la proclamazione del “Best of Show 2026”. La storica manifestazione, che celebra la bellezza senza tempo delle auto d’epoca di alta gamma in una sfida di eleganza alla scoperta delle eccellenze modenesi, arriverà in Piazza Roma a partire dalle ore 15. Dodici le classi in concorso, tra cui 8 dedicate alla Carrozzeria Touring, accanto alle quali concorreranno modelli d’alta gamma di tutti i marchi prodotti fino al 1995, icone che hanno segnato un’epoca, per un totale di 63 auto in concorso. Organizzato da Terme della Salvarola e la Terra delle Rosse e Terme della Salvarola Spa in collaborazione con i Musei Ferrari, i Comuni di Sassuolo, Modena, Maranello, Fiorano Modenese e Formigine, Camera di Commercio di Modena, Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizionale, Glasurit e ACI Modena, quest’anno è arricchito dalla partecipazione del Registro Internazionale Touring Superleggera.

Per i più giovani, non può mancare una tappa in Piazza Grande con il Motor Valley University Village, con i progetti Formula SAE di 11 università italiane e 16 team impegnati nello sviluppo di prototipi ingegneristici. Accanto a loro, gli spazi di MUNER – Motorvehicle University of Emilia-Romagna e ITS Maker Academy dedicati all’orientamento delle nuove generazioni.

Ci sarà anche la pista STEM Racing, dalle 11 alle 17, dove si potranno scoprire i modelli di auto in miniatura realizzati dagli studenti e visitatori potranno scoprire i modelli di auto in miniatura realizzati dagli studenti e conoscere le diverse fasi di sviluppo: progettazione CAD, produzione con stampanti 3D e macchine CNC, comunicazione e lavoro di squadra. Il pubblico potrà partecipare a prove libere con partenze simultanee e cronometraggio elettronico, vivendo l’esperienza della competizione, con dimostrazioni pratiche e momenti di confronto per spiegare come nasce un progetto F1 in Schools.

Nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, ultima occasione per ammirare il Best of Motor Valley dove sono esposte la nuova Ferrari Amalfi Spider, la Dallara Stradale, la Lamborghini Urus SE “Tettonero” Capsule, l’Utopia Roadster di Pagani, le Ducati 1199 Superleggera, Ducati 1299 Superleggera, Ducati Superleggera V4, Ducati Superleggera V4 Centenario e la MC PURA Cielo di Maserati. Presenti anche Scuderia de Adamich, Scuderia Tricolore e Museo Ferruccio Lamborghini con la leggendaria Miura.

Protagonisti del Best of Motor Valley anche i quattro circuiti emiliano-romagnoli: l’Autodromo di Varano de’ Melegari con due 2 moto storiche, con la Nimbus 750cc 4 cilindri del 1947 e la F.N. 500cc del 1925, e un prototipo Elettrico Formula SAE dell’Università di Parma; nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in esposizione la Dallara EAV24 4 cilindri turbo, all’Autodromo di Modena la Ferrari 296 Challenge e un simulatore di guida, e al Misano World Circuit Marco Simoncelli una Ducati Superbike.

Piazzale degli Erri e Piazza Matteotti fanno da campo base istituzionale per i mezzi storici e moderni di Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Aeronautica Militare – Polo Storico.

Ai Giardini Ducali spazio al Modena CAI Village, hub esperienziale realizzato in occasione dell’Assemblea Nazionale 2026, dedicato alla cultura montana, alla sicurezza in quota, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza personale. Il Mercato Albinelli, dalle 9 alle 15, ospita Heritage Point, esposizione di auto aperta tutti i giorni in collaborazione con club, collezionisti e collezioni del territorio.

Ancora, esposti nel centro storico di Modena in Piazza Torre il futuristico robotaxi di Zoox, società del gruppo Amazon; in Piazza XX Settembre le auto da rally del Club Motori di Modena; in Piazzale San Giorgio il Robot R4 e il trattore New Holland T7.340 HD di CNH Industrial, tra i leader globali nel settore delle macchine per l’agricoltura e le costruzioni; in Corso Canalchiaro, l’imponente Manitou MRT 2660, telescopico rotativo ad alte prestazioni, e MHT 790, movimentatore telescopico ad alta capacità.

DSV è presente in Piazza Grande e Piazza San Francesco, dove i visitatori potranno immedesimarsi nel ruolo di un meccanico di Formula 3 e cimentarsi in un vero pit stop challenge, cronometrando la sostituzione degli pneumatici su una vera monoposto, in collaborazione con Automotive Women Association.

In Piazza Grande sono esposte anche le creazioni di Italjet, con l’attuale Dragster, il nuovo bicilindrico 700 e due esemplari storici: la Grifon del 1971 e la GP4 del 2002, protagonista nel Campionato Mondiale GP 125. Sempre in Piazza Grande, una Ferrari 360 Modena con impianto audio premium Audison offrirà ai visitatori un’esperienza di ascolto immersiva, mentre la Lenovo Sim Racing Arena permette di vivere l’esperienza del sim racing con simulatori di ultima generazione. In via Farini 79 è invece allestito MIO – Motorsport Inspired Objects, studio di design fondato da Lorenzo Mengazzo che reinterpreta il mondo della meccanica iconica in oggetti contemporanei. Alla Fondazione San Carlo sono inoltre visibili la Ferrari 365 GTB/4 Daytona e la Maserati Ghibli 4.9.

Ricco anche il programma museale. Il Museo Enzo Ferrari di Modena, aperto dalle 9.30 alle 19, propone la nuova mostra “Greatest Hits”, dedicata al legame tra il Cavallino Rampante e la musica, oltre ad attività per bambini fino ai 12 anni, laboratori e caccia al tesoro a partire dalle 14. In esposizione anche la Ferrari Amalfi, la Ferrari Purosangue, la 296 GTS, la 849 Testarossa e la 296 Speciale A. Tra il Museo Ferrari di Maranello e il MEF, per chi desidera visitare entrambe le sedi, sarà attivo un servizio di navetta gratuita.

Apertura straordinaria anche per il Museo & Atelier Pagani, visitabile su prenotazione, e per Maserati che apre le porte della sede storica di Viale Ciro Menotti gli showroom e store aziendale di Via Divisione Acqui, con la possibilità di partecipare ai Factory Tour, visite guidate a pagamento e su prenotazione per entrare nel cuore dello stabilimento.

Al Motor Valley Fest spazio anche all’arte e alla cultura: la Bottega d’Arte Torre Strozzi ospita “Accelerar(t)e”, esplorazione artistica sul mondo dell’automobile, mentre all’Ex Albergo Diurno di Piazza Mazzini sarà visitabile la mostra fotografica “Storiche emozioni” di Katia Mercurio.

All’interno Chiesa di San Carlo è allestita la mostra “Una storia italiana di moda e motori”, proposta da Fondazione Collegio San Carlo e organizzata da Maria Carafoli in collaborazione con Modateca Deanna, che mette in dialogo moda, musica e motori attraverso creazioni firmate Giorgio Armani, Valentino Garavani, Dolce & Gabbana, Roberto Capucci, Renato Balestra, Moschino, Romeo Gigli, Gucci, Mila Schön, Scervino e Renzo Rosso, accanto all’eccellenza modenese di Schedoni.

Al Cinema Astra ultimi appuntamenti della terza edizione del Cinematic Motor Fest, che mette in dialogo cinema e motori, con la proiezione del docufilm “Luca seeing red-sognando rosso”, in programma alle ore 18, e “De Tommaso enigma”, alle ore 20.

In Piazza Grande, dalle 10 alle 18, non può mancare una visita allo spazio di Piacere Modena, con degustazioni, giochi e attività per tutte le età. Al mattino sono in programma quiz dedicati alla Ciliegia di Vignola IGP e allo Zampone e Cotechino Modena IGP, mentre nel pomeriggio saranno proposte degustazioni immersive curate da Koinè Teatro, tra racconti e assaggi di Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico di Modena e Lambrusco.

Al Parco Novi Sad seconda giornata del festival del volontariato TOGO – La Mobilità in Azione e il Gran Premio Auto a Pedali di Modena. Per i più giovani, da non perdere la seconda edizione del Moodna Park Festival, che fino al 7 giugno trasformerà il Parco Ferrari in uno spazio dedicato a musica e intrattenimento.

Proseguono anche gli eventi fuori città. Dalle 9.00 alle 19.00, tra Piazza Calcagnini e il Castello di Formigine, si potrà visitare il percorso espositivo “L’altra storia dell’Ing. Mauro Forghieri”, mentre in Sala Loggia è allestita la mostra “I formiginesi della Formula 1 – Storie di ex meccanici”, con videointerviste e installazioni dedicate ai protagonisti dietro le quinte della Formula 1. Alle 17, nella Sala Consiliare del Castello di Formigine si terrà la proiezione del documentario “Mauro Forghieri: l’Ingegnere Geniale”, e a chiudere la giornata, alle 18, nel Loggiato del Castello di Formigine, lo spettacolo di musica e parole “La Formula 1 tra genio e passione”, con Leo Turrini e Marco Dieci.

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli, infine, ospita la seconda giornata il Misano Grand Prix Truck, unica tappa italiana del campionato europeo camion, con gare, area espositiva, test ride, spettacoli, stunt e il tradizionale raduno dei camion decorati.

Tutti i dettagli degli eventi e gli aggiornamenti del programma EXPO sono disponibili sul sito ufficiale del Motor Valley Fest