Tragedia nelle acque del Crostolo, recuperato il corpo del 14enne scomparso dopo un tuffo questa mattina

Tragedia nel Crostolo: il corpo del 14enne, scomparso nelle acque del torrente questa mattina, è stato recuperato senza vita poco dopo mezzogiorno dai sommozzatori dei vigili del fuoco. L’allarme era stato lanciato intorno alle 9.30, quando alcuni coetanei avevano avvisato i soccorritori dell’improvvisa scomparsa del ragazzo, che non era più riemerso dopo un tuffo nel torrente. Il gruppo si sarebbe recato nella zona per passare alcune ore di svago tra bagni e relax.

Sul luogo sono accorsi la polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco, supportati da squadre specializzate Saf e un elicottero che ha perlustrato a lungo l’area nella speranza di rintracciare il giovane. Intorno a mezzogiorno i sommozzatori dopo alcune immersioni, hanno individuato il corpo del ragazzo sul fondo ad una profondità stimata di circa dieci metri. I familiari del giovane erano già sul posto e hanno purtroppo ricevuto la notizia dell’esito delle operazioni direttamente durante le ricerche.

L’incidente è avvenuto, zona Rivaltavia del Burrachione, in un tratto del Crostolo caratterizzato dalla presenza di una briglia che ha formato nel tempo una cascata e una conca d’acqua piuttosto profonda. Proprio in quel punto il 14enne si sarebbe immerso senza riuscire a riemergere. Sono in corso indagini per determinare con precisione la dinamica dell’incidente.