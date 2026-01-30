Caso di scabbia a Modena città

Il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL di Modena ha ricevuto nei giorni scorsi la segnalazione di un caso di scabbia relativo a un minore che frequenta un nido della città di Modena, già sottoposto alla cura, che è molto semplice e si effettua con il solo uso di prodotti da applicare sulla cute.

Sebbene la trasmissione nelle comunità scolastiche sia da considerarsi un evento molto raro, per favorire la diffusione di una corretta informazione ed evitare preoccupazioni o allarmismi, la Pediatria di Comunità ha provveduto a informare l’istituto scolastico e le famiglie. È stato inoltre già programmato un controllo dei minori compagni di classe, a titolo precauzionale e ad ulteriore rassicurazione delle famiglie, rinnovando la disponibilità da parte della Pediatria al contatto con i genitori al fine di fornire un adeguato supporto informativo.

La scabbia è una malattia provocata da un parassita, un acaro (Sarcoptes scabiei) invisibile a occhio nudo; colpisce persone appartenenti a tutti gli strati sociali, senza distinzione di età, sesso o condizione di igiene personale. Pur risultando particolarmente fastidiosa, la cura è di relativa semplicità e si effettua con il solo uso di prodotti da applicare sulla cute.

Informazioni più dettagliate sono disponibili alla pagina: https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/scabbia-cose-trattamento-con-farmaci-e-norme-igieniche/