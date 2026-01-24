Distretto ceramico, polizie locali radunate a Maranello per celebrare San Sebastiano e benedire i veicoli

Questa mattina, per le celebrazioni di San Sebastiano, le Polizie locali dei Comuni del Distretto ceramico si sono radunate in Piazza Libertà a Maranello, per poi raggiungere in corteo il Santuario di Fiorano Modenese, dove don Roberto Montecchi ha celebrato la Santa Messa dedicata al Patrono della Polizia locale.

La ricorrenza – condivisa dalle autorità civili e militari del territorio e dagli esponenti di diverse associazioni – è stata anche un’ulteriore occasione di riflessione sul ruolo della Polizia locale rispetto alla complessità delle sfide da affrontare, sul piano della prevenzione, dei controlli e degli interventi puntuali che ogni giorno vedono gli agenti impegnati sulle strade.

A riguardo la Polizia locale di Maranello – quest’anno Comune capofila delle celebrazioni di San Sebastiano nel Distretto ceramico – ha effettuato nel 2025 oltre tremila interventi (per la precisione 3119) sul proprio territorio: è quanto emerge dal report dell’attività svolta lo scorso anno dal personale guidato dalla Comandante Elisa Ceresola, composto da 9 agenti (una nuova assunzione è prevista nel 2026), 2 ispettori (un altro è in arrivo a breve) e 2 istruttori amministrativi.

Tra i dati più significativi emergono gli 849 gli interventi eseguiti per la sicurezza e il controllo del territorio e la prevenzione dei furti, i 521 a servizio delle scuole, i 285 controlli di vario tipo (dai parchi pubblici alle verifiche sulle soste o sui comportamenti scorretti alla guida), i 179 posti di controllo per i veicoli (anche lungo arterie trafficate come la Nuova Estense e Via Giardini) e i 123 i controlli relativi alla circolazione stradale. Complessivamente i mezzi controllati in un anno sono stati 1132.

Sono stati inoltre rilevati 79 incidenti, che hanno visto 147 persone coinvolte e 112 illese, 32 ferite e fortunatamente nessun decesso. Sul fronte della Polizia giudiziaria, invece, sono state 16 le notizie di reato di cui si è occupata la Polizia locale maranellese, con 18 persone denunciate e 34 veicoli sequestrati.

“I numeri confermano l’entità del lavoro della Polizia Locale cittadina – commentano il sindaco Luigi Zironi e l’assessora alla sicurezza Elisabetta Marsigliante – e non si tratta solo di quantità: i nostri agenti sono impegnati quotidianamente per la tutela del territorio, la sicurezza sulle strade, il rispetto delle norme e della legge. Sono un tassello fondamentale di relazione con i cittadini e nell’organizzazione di tanti eventi pubblici che vedono coinvolta la nostra comunità”.