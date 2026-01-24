sabato, 24 Gennaio 2026
Distretto ceramico, polizie locali radunate a Maranello per celebrare San Sebastiano e benedire i veicoli

Nel 2025 sul territorio comunale maranellese sono stati effettuati 3119 interventi

Questa mattina, per le celebrazioni di San Sebastiano, le Polizie locali dei Comuni del Distretto ceramico si sono radunate in Piazza Libertà a Maranello, per poi raggiungere in corteo il Santuario di Fiorano Modenese, dove don Roberto Montecchi ha celebrato la Santa Messa dedicata al Patrono della Polizia locale.

La ricorrenza – condivisa dalle autorità civili e militari del territorio e dagli esponenti di diverse associazioni – è stata anche un’ulteriore occasione di riflessione sul ruolo della Polizia locale rispetto alla complessità delle sfide da affrontare, sul piano della prevenzione, dei controlli e degli interventi puntuali che ogni giorno vedono gli agenti impegnati sulle strade.

A riguardo la Polizia locale di Maranello – quest’anno Comune capofila delle celebrazioni di San Sebastiano nel Distretto ceramico – ha effettuato nel 2025 oltre tremila interventi (per la precisione 3119) sul proprio territorio: è quanto emerge dal report dell’attività svolta lo scorso anno dal personale guidato  dalla Comandante Elisa Ceresola, composto da 9 agenti (una nuova assunzione è prevista nel 2026), 2 ispettori (un altro è in arrivo a breve) e 2 istruttori amministrativi.

Tra i dati più significativi emergono gli 849 gli interventi eseguiti per la sicurezza e il controllo del territorio e la prevenzione dei furti, i 521 a servizio delle scuole, i 285 controlli di vario tipo (dai parchi pubblici alle verifiche sulle soste o sui comportamenti scorretti alla guida), i 179 posti di controllo per i veicoli (anche lungo arterie trafficate come la Nuova Estense e Via Giardini) e i 123 i controlli relativi alla circolazione stradale. Complessivamente i mezzi controllati in un anno sono stati 1132.

Sono stati inoltre rilevati 79 incidenti, che hanno visto 147 persone coinvolte e 112 illese, 32 ferite e fortunatamente nessun decesso. Sul fronte della Polizia giudiziaria, invece, sono state 16 le notizie di reato di cui si è occupata la Polizia locale maranellese, con 18 persone denunciate e 34 veicoli sequestrati.

“I numeri confermano l’entità del lavoro della Polizia Locale cittadina – commentano il sindaco Luigi Zironi e l’assessora alla sicurezza Elisabetta Marsigliante – e non si tratta solo di quantità: i nostri agenti sono impegnati quotidianamente per la tutela del territorio, la sicurezza sulle strade, il rispetto delle norme e della legge. Sono un tassello fondamentale di relazione con i cittadini e nell’organizzazione di tanti eventi pubblici che vedono coinvolta la nostra comunità”.

















