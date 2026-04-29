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“Montegibbio 1814”, rievocazione storica napoleonica che porta a Sassuolo scene di vita militare dell’epoca

AppuntamentiSassuolo
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Da venerdì a domenica al Castello

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Da venerdì 1 a domenica 3 maggio  il Castello di Montegibbio torna indietro nel tempo con “Montegibbio 1814”, la rievocazione storica napoleonica che porta a Sassuolo soldati, accampamenti e scene di vita militare dell’epoca.

Tre giorni immersivi tra visite ai bivacchi, addestramenti, manovre e momenti didattici pensati per adulti e famiglie, per riscoprire da vicino un pezzo di storia del nostro territorio.

 

IL PROGRAMMA

Venerdì 1 maggio

  • Dalle ore 14.00 apertura dei bivacchi
  • Turni di ronda, attività didattiche e visite fino alle 19.00

Sabato 2 maggio

  • Dalle 8.30 manovre di fanteria e apertura bivacchi
  • Presentazione delle truppe, addestramenti e visite guidate durante tutta la giornata

Domenica 3 maggio

  • Addestramenti e visite al castello
  • Alle 11.30 la suggestiva firma della tregua di Sassuolo
  • Chiusura attività alle 13.00

Un’occasione unica per vivere la storia da protagonisti, tra ricostruzioni fedeli, approfondimenti e atmosfere d’altri tempi, in uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio.

















Redazione 1

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