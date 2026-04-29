“Montegibbio 1814”, rievocazione storica napoleonica che porta a Sassuolo scene di vita militare dell’epoca

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio il Castello di Montegibbio torna indietro nel tempo con “Montegibbio 1814”, la rievocazione storica napoleonica che porta a Sassuolo soldati, accampamenti e scene di vita militare dell’epoca.
Tre giorni immersivi tra visite ai bivacchi, addestramenti, manovre e momenti didattici pensati per adulti e famiglie, per riscoprire da vicino un pezzo di storia del nostro territorio.
IL PROGRAMMA
Venerdì 1 maggio
- Dalle ore 14.00 apertura dei bivacchi
- Turni di ronda, attività didattiche e visite fino alle 19.00
Sabato 2 maggio
- Dalle 8.30 manovre di fanteria e apertura bivacchi
- Presentazione delle truppe, addestramenti e visite guidate durante tutta la giornata
Domenica 3 maggio
- Addestramenti e visite al castello
- Alle 11.30 la suggestiva firma della tregua di Sassuolo
- Chiusura attività alle 13.00
Un’occasione unica per vivere la storia da protagonisti, tra ricostruzioni fedeli, approfondimenti e atmosfere d’altri tempi, in uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio.