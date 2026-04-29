“La migliore versione di me” in scena a Vignola per la Giornata Nazionale dell’Affido Familiare

In occasione della Giornata Nazionale dell’Affido Familiare, lunedì 4 maggio 2026 alle ore 20:30 il Teatro Cantelli di Vignola ospiterà lo spettacolo teatrale “La migliore versione di me” di e con Silvia Frasson, un appuntamento intenso, emozionante e profondamente umano dedicato al tema delle relazioni affettive e della cura dell’altro.

Lo spettacolo si presenta come un’intrusione delicata e autentica in un universo fatto di legami, fragilità e amore. Attraverso una narrazione coinvolgente e sincera, il pubblico viene accompagnato in un viaggio emotivo che attraversa le dinamiche relazionali più profonde, mettendo in luce la complessità, le contraddizioni e al tempo stesso la straordinaria bellezza dei rapporti umani, soprattutto quando questi si intrecciano con esperienze di accoglienza e affido familiare.

Quando si ha a che fare con le cose dell’amore, si cammina come a piedi nudi su un pavimento dove si è appena rotto un bicchiere: serve attenzione, sensibilità, presenza. È un equilibrio fragile, fatto di ascolto e responsabilità. Eppure, è proprio nella disponibilità ad esporsi, ad accettare il rischio e a non fuggire di fronte alla paura, che nascono le relazioni autentiche. La paura può far vacillare, far perdere l’equilibrio; ma il coraggio di restare, di prendersi cura e di esserci davvero, apre alla possibilità di diventare – per sé e per gli altri – la migliore versione possibile.

Attraverso il linguaggio teatrale, diretto e profondamente coinvolgente, lo spettacolo si propone anche come un’importante esperienza culturale. Il teatro diventa spazio vivo di riflessione condivisa, capace di dare voce alle emozioni, generare connessioni e stimolare uno sguardo nuovo sul significato delle relazioni e sul valore dell’accoglienza. Un’occasione preziosa per riscoprire l’arte come strumento di consapevolezza, crescita personale e costruzione di comunità.

L’iniziativa rappresenta non solo un momento di fruizione artistica, ma anche un’importante opportunità di sensibilizzazione sul tema dell’affido familiare, promuovendo una cultura fondata sulla cura, sulla responsabilità e sulla solidarietà. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza a fermarsi, ascoltare e lasciarsi coinvolgere da una storia che parla a ciascuno di noi.

“Mettere sul palcoscenico le relazioni è un modo per prendersene cura e affrontare le nostre paure, pregiudizi e speranze. Ringrazio il Centro per le famiglie e i servizi sociali territoriali per offrire questo momento di crescita alla nostra comunità. Colgo l’occasione per ricordare alcune iniziative sul tema: La rete dei servizi ha organizzato negli ultimi anni due corsi affido per i genitori svolti nel 2024 e 2025; è attivo lo sportello informAffido e Adozione presso il Centro per le famiglie, per tutte le informazioni necessarie per partire. Nel prossimo autunno 2026 partirà un altro corso sull’affido per genitori. Infine sempre nel prossimo autunno 2026 l’affido sarà tra gli argomenti del convegno Armonie” – commenta Giovanni Galli, Assessore dell’Unione Terre di Castelli con deleghe a politiche Sociali e Sociosanitarie, Famiglia e Immigrazione, Emporio Solidale EKO.

Interverranno:

Iacopo Lagazzi – Presidente dell’Unione Terre di Castelli

Giovanni Galli – Assessore con deleghe a politiche Sociali e Sociosanitarie, Famiglia e Immigrazione, Emporio Solidale EKO

Lo spettacolo è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 334 693 3798. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori attraverso i canali ufficiali.