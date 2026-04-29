L’Emilia-Romagna centra il primo obiettivo della missione Salute del Pnrr

L’Emilia-Romagna centra l’obiettivo della missione 6 Salute del Pnrr, dedicata all’innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. Le 272 apparecchiature sanitarie di ultima generazione acquistate in questi mesi con i fondi europei sono entrate in funzione, dopo i collaudi effettuati, entro i termini previsti dal Piano operativo regionale.

Si tratta di macchinari fondamentali per diagnosi e terapie come angiografi, Tac, mammografi, ecografi e risonanze magnetiche, distribuiti tra tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere e che permetteranno di migliorare la capacità diagnostica, la qualità delle prestazioni e i tempi di accesso per i cittadini. L’investimento, di oltre 80 milioni di euro, permette ora alla Regione di aver rinnovato circa il 30% delle apparecchiature ad alta tecnologia più complesse.

I dettagli sono stati illustrati oggi in conferenza stampa in viale Aldo Moro a Bologna dall’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi.

“I fondi Pnrr- sottolinea Fabi- rappresentano un’opportunità unica per il Paese. Per questo utilizzarli al meglio e rispettare le scadenze fissate dall’Europa è innanzitutto un segno di rispetto verso cittadine e cittadini, ma anche l’occasione per mettere a loro disposizione un servizio sanitario pubblico più moderno ed efficiente. Aver rinnovato il nostro parco apparecchiature- aggiunge l’assessore- ci permetterà di aumentare il numero delle prestazioni e migliorare diagnosi e terapie, dando in mano ai nostri professionisti macchinari che li aiuteranno a fare ancora meglio il loro preziosissimo lavoro”.

L’acquisto rientra nella Missione 6 – Componente 2 del PNRR, che prevede l’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero entro giugno 2026, con l’acquisto di più di 3.100 grandi apparecchiature diagnostiche avanzate a livello nazionale per sostituire macchinari obsoleti e migliorare l’efficacia del Servizio sanitario pubblico. L’importo assegnato all’Emilia-Romagna era di 80,8 milioni di euro.

Le apparecchiature acquistate

In totale sono stati acquisiti 2 acceleratori lineari, 15 angiografi, 13 Rmn (risonanze magnetiche nucleari), 26 Tac, 2 Pet-Tac, 7 Spect-Tc (che combinano la scintigrafia con la TC anatomica), 36 mammografi, 92 sistemi radiologici e 46 ecografi, previsti in origine dal Piano. Successivamente, attraverso l’utilizzo di gare centralizzate (nazionali e regionali) e un’efficiente gestione delle risorse, è stato possibile aggiungere altri 2 sistemi radiologici e 31 ecotomografi, in modo da utilizzare la totalità delle risorse assegnate.

Il percorso di implementazione è stato progressivo: a partire dalla fine del 2024 e fino ai primi mesi del 2026 sono state acquistate, installate, collaudate e rese operative tutte le tecnologie, fino al completamento dell’intero programma previsto dal Piano operativo regionale. Con la recente approvazione della delibera di Giunta, la Regione provvederà ora a trasmettere formalmente l’atto al ministero della Salute, come previsto dalle procedure di monitoraggio del Pnrr.

Il dettaglio sul territorio