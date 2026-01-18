‘La vita da grandi’, film d’esordio con la regia di Greta Scarano, conquista l’European Young Audience Award

“Un riconoscimento internazionale che valorizza un’opera sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission realizzata prevalentemente sul territorio regionale, con riprese tra Rimini, la Romagna e Bologna, oltre a Roma. Questo premio è la conferma che investire nella qualità dei progetti e nel lavoro sul territorio, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, produce risultati concreti e riconoscimenti di livello europeo. Un successo che racconta anche la forza della nostra filiera creativa, a partire dalla protagonista, Matilda De Angelis, attrice bolognese di straordinario talento, fino al contributo della romagnola Sofia Assirelli, al debutto sul grande schermo come co-sceneggiatrice, dopo aver scritto episodi di numerose serie televisive di successo. Senza dimenticare i fratelli riminesi Margherita e Damiano Tercon, da molti conosciuti come i Terconauti, che raccontano in chiave ironica e culturale la sindrome di Asperger con cui Damiano convive da sempre e ai quali è ispirata la storia del film. La bellezza del talento e della creatività messi al servizio di un sincero messaggio di inclusione in comunità solidali”.

Così l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, alla notizia del premio European Young Audicence Award assegnato ieri sera a Berlino al film ‘La vita da grandi’, un lungometraggio diretto da Greta Scarano, scritto dalla regista con Sofia Assirelli, Tieta Madia e Chiara Barzini, e ambientato tra Roma e Rimini. Al centro, il ritorno della protagonista nella città natale e un percorso di autonomia condiviso in famiglia. Prodotto da Matteo Rovere, il film è una produzione Groenlandia, Halong, con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il supporto del Comune di Rimini.