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Tram, al via a Bologna il montaggio delle pensiline

BolognaTrasporti
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Installate le prime a Porta San Felice e a Borgo Panigale

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montaggio a Porta San Felice

È partito l’allestimento delle prime pensiline delle fermate tranviarie lungo la linea Rossa. La fase iniziale è quella della posa delle colonne metalliche, su cui poggerà la trave che dovrà sostenere il tetto in cristallo.

Una struttura essenziale, capace di garantire la massima accessibilità, unita a una molteplicità di funzioni digitali. Infatti, se il profilo è il più possibile esile, il fronte delle colonne è sviluppato proporzionalmente per ospitare due monitor 32 pollici su cui passeranno tutte le informazioni per i passeggeri. Il piano di imbarco sarà allineato a quello del tram, così da garantire comodità e sicurezza per passeggini e carrozzine, adattandosi anche a persone con mobilità limitata. L’allestimento, che proseguirà per diverse settimane, prevede la copertura temporanea di ciascuna struttura, fino all’entrata in funzione della tranvia.

fotomontaggio di come sarà la pensilina in via Indipendenza
















Redazione 1

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