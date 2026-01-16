Furto con spaccata in farmacia a Bibbiano, i Carabinieri avviano le indagini

Stanotte, poco dopo l’una e mezza, i Carabinieri della Stazione di Bibbiano sono intervenuti presso una farmacia di via Gian Battista Venturi a seguito di una segnalazione di furto giunta al numero di emergenza 112. L’allarme è stato lanciato dal farmacista allertato dai sistemi di allarme che ha chiamato il 112.

Sul posto per il sopralluogo, i carabinieri hanno accertato che ignoti, dopo aver utilizzato un tombino in ghisa per sfondare la vetrata, una volta all’interno sono riusciti ad asportare la cassa automatica blindata, contenente una somma di denaro contante stimata in diverse migliaia di euro. L’entità complessiva del danno, comprensiva del valore della refurtiva e dei danni strutturali causati per l’effrazione, è in corso di esatta quantificazione.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici necessari per individuare tracce utili all’identificazione dei responsabili, chiamati a rispondere del reato di furto aggravato.