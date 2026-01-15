Scomparsa di Annabella Martinelli: il cordoglio del Rettore Giovanni Molari

È stata trovata morta Annabella Martinelli, la 22enne studentessa di Giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo in provincia di Padova, scomparsa dal 6 gennaio. Il suo corpo è stato trovato all’imbocco di una strada sterrata a ridosso di una zona boschiva sui Colli Euganei vicino a Teolo, a circa un chilometro di distanza da dove pochi giorni fa era stata individuata la sua bicicletta. Al momento non ci sono informazioni sulle circostanze della sua morte ed è stata avviata un’indagine.

Il cordoglio del Rettore di Unibo, Giovanni Molari

“A nome di tutto l’Ateneo, voglio esprimere il profondo cordoglio per la scomparsa della nostra studentessa Annabella Martinelli.

Abbiamo seguito con grande attenzione e crescente preoccupazione le ricerche avviate dopo la notizia del suo allontanamento da casa; il tragico esito di questa vicenda riempie oggi di dolore l’intera comunità universitaria.

L’Università di Bologna si stringe attorno alla sua famiglia, alle sue amiche e amici, alle compagne e compagni di corso. È un giorno di lutto e di profonda tristezza per tutti noi”.