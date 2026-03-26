Pusher arrestato a Bologna grazie alle segnalazioni dei cittadini

Nel pomeriggio del 24 marzo, la Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino di origine tunisina classe 1994 per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’attività di osservazione avviata a seguito di diverse segnalazioni di alcuni residenti delle vie Rocchi, Venturoli, Bondi e limitrofe.

Le segnalazioni riguardavano un giovane ragazzo nordafricano che si muoveva a bordo della sua bicicletta elettrica. Gli Agenti della Squadra Mobile, sulla base delle descrizioni fornite e delle informazioni assunte, nel corso di un servizio di osservazione predisposto ad hoc, notavano il giovane nella zona di Via Vizzani; quest’ultimo è stato osservato mentre, in cambio di denaro contante, cedeva dosi di cocaina a diversi ragazzi, proprio nelle strade oggetto di segnalazione.

Dopo averlo seguito, i Poliziotti sono intervenuti fermandolo all’interno di un’attività commerciale in via Massarenti. A seguito di controllo, sono stati rinvenuti, nascosti nel giubbotto, 390 euro in contanti, due telefoni cellulari e un sacchetto contenente 48 “palline” di sostanza stupefacente di vario tipo e colore: in particolare, 7 involucri di cocaina per un totale di circa 3 grammi e 41 involucri di eroina per un totale di circa 18 grammi.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il tunisino, con precedenti specifici, era destinatario anche di un ammonimento per violenza domestica. All’esito della direttissima, nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.