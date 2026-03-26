Sicurezza urbana, il fiuto del cane Grey scova a Bologna 33 involucri di cocaina in due giorni

Va a segno ancora una volta il fiuto dell’agente a quattro zampe Grey, capace di segnalare delle buste di plastica contenenti sostanza stupefacente in due giornate consecutive. I controlli si sono svolti martedì e ieri, quando un’operazione congiunta tra il personale dei reparti territoriale Navile e Unità Cinofila Sicurezza Urbana della Polizia Locale, ha focalizzato l’attenzione sul parco Lunetta Mariotti, in via della Beverara.

Decisivo in entrambi i casi il fiuto del cane Grey che, nella prima circostanza, ha puntato direttamente un manufatto posto all’interno dell’area verde, confermando di non sbagliare un colpo. Gli agenti, seguendo l’indicazione del collega a quattro zampe, hanno rinvenuto una busta di plastica abilmente occultata, all’interno della quale erano nascosti ventiquattro involucri di cocaina. La sostanza stupefacente, per un peso complessivo di poco superiore ai ventisei grammi, sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato una cifra stimata tra i 2.100 e i 2.700 euro ed è stata posta sotto sequestro a carico di ignoti.

Il giorno successivo, quindi ieri, Grey ha replicato, rinvenendo nello stesso luogo un sacchetto contenente altre nove dosi di cocaina (per un totale di nove grammi) e centoventi euro in banconote. Le operazioni portate a termine dagli agenti della Polizia Locale rientrano nel piano di monitoraggio costante delle aree sensibili della città.