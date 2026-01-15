giovedì, 15 Gennaio 2026
Comune di Sassuolo
A Soliera riaperto l’incrocio tra via Marconi e via Roma

Bassa modeneseSolieraViabilita'
Tempo di lettura 1 min.

Prosegue il percorso di riqualificazione permesso dai fondi PNRR

A partire dalle ore 9 di questa mattina è stato riaperto l’incrocio strategico tra via Marconi e via Roma, che è dunque tornato percorribile da pedoni, ciclisti e macchine.

Si tratta di un tassello ulteriore nel percorso di riqualificazione e cura delle infrastrutture di Soliera, con un più ampio progetto di modernizzazione, permesso dai fondi PNRR, di alcuni snodi cruciali. Contestualmente a questa novità, viene ripristinata la circolazione a senso unico in direzione est nel tratto di via Marconi che si snoda da via Rimembranze e via Garibaldi fino all’innesto con via Roma. Per quanto riguarda via Roma, la nuova configurazione rimane invariata: dal distributore Eurocap fino all’incrocio con via Muratori, si resta temporaneamente a senso unico in direzione sud per consentire l’ultimazione dei lavori sulla pista ciclopedonale. In questa fase di assestamento, per garantire la massima sicurezza di tutti gli utenti della strada rimane in vigore il divieto di sosta in via Roma, unitamente al limite di velocità di 30 km/h e al divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, fatti salvi i residenti e i mezzi diretti ai civici delle vie interessate.

«La riapertura di questo incrocio è un tassello che si somma a tanti altri interventi già completati e che migliorano le infrastrutture del territorio. Restituire pienamente questi spazi ai cittadini, migliorando al contempo la sicurezza dei percorsi ciclopedonali, significa investire in un centro urbano più fruibile e accogliente per tutti», commenta la sindaca di Soliera, Caterina Bagni.

 

















Redazione 1

