Un Albero per il Futuro: riforestazione ed educazione ambientale a San Felice sul Panaro

Si è svolta a San Felice sul Panaro l’iniziativa ‘Un Albero per il Futuro’, una giornata dedicata alla riforestazione e all’educazione ambientale che ha coinvolto gli alunni della scuola elementare “Rita Levi Montalcini”.

L’iniziativa è stata promossa da SANFELICE 1893 Banca Popolare con il supporto operativo di Natù ESG e il patrocinio del Comune di San Felice sul Panaro. La mattinata ha previsto attività di educazione ambientale rivolte agli studenti, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui temi della tutela dell’ambiente, della cura del verde e della responsabilità collettiva.

Il percorso educativo ha accompagnato i più giovani nella comprensione del ruolo degli alberi nel miglioramento della qualità della vita urbana e nel contrasto ai cambiamenti climatici. L’evento si è concluso con la messa a dimora di 40 alberi, contribuendo alla riforestazione urbana e alla valorizzazione degli spazi comuni, con il coinvolgimento della comunità locale.

L’iniziativa si è inserita in un percorso di collaborazione tra istituzioni, mondo educativo e realtà del territorio, orientato alla promozione di una cultura della sostenibilità e della cura condivisa degli spazi comuni.

Michele Goldoni, Sindaco di San Felice sul Panaro:

“È per noi motivo di grande soddisfazione ospitare questa iniziativa a San Felice. La sensibilità ambientale è un tema molto caro all’Amministrazione comunale ed è sicuramente encomiabile che si cominci ad avvicinare gli alunni, fin da giovanissimi, a queste tematiche, soprattutto se vogliamo che diventino cittadini rispettosi dell’ambiente che li circonda e nel quale vivono”.

Flavio Zanini, Presidente del Consiglio di Amministrazione SANFELICE 1893 Banca Popolare:

“Come banca del territorio sentiamo forte la responsabilità di contribuire allo sviluppo sostenibile della nostra comunità. Un Albero per il Futuro è per noi un investimento concreto nelle nuove generazioni, perché educare al rispetto dell’ambiente significa costruire oggi le basi di un domani più consapevole.

Sostenere iniziative come questa è parte integrante del nostro modo di fare banca, vicino alle persone e attento al futuro del territorio”.

Vincenzo Fusco, Founder di Natù ESG:

“Un Albero per il Futuro ha offerto l’occasione di portare l’educazione ambientale fuori dall’aula e trasformarla in un’esperienza concreta. Il coinvolgimento delle scuole, delle imprese e delle istituzioni locali rafforza i legami sul territorio, attraverso azioni semplici ma capaci di generare effetti duraturi”.