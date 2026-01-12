martedì, 13 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamenti'Pelle di pietra, la natura del muro tra abbraccio e barriera': nuova...





‘Pelle di pietra, la natura del muro tra abbraccio e barriera’: nuova iniziativa culturale domenica a Limidi

AppuntamentiBassa modeneseSoliera
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 16.00, nella la Sala 1° piano del Centro Polivalente di Limidi in via Papotti n. 18, una iniziativa pubblica su un interessante tema che contraddistingue da sempre l’umanità: l’uomo ha fatto dei muri un foglio da disegno, anche se di roccia, sin dal paleolitico. Ne ha fatto pagine di pietra e di colore per far leggere i testi sacri anche agli analfabeti. Ne ha fatto abbraccio intorno alle città per proteggerle dagli assedi, ma anche ostacolo, separazione imposta tra i popoli, sbarramento impietoso e ostile.

Continua ad accadere anche oggi, nonostante l’accelerazione digitale ci abitui a non percepire frontiere, confini, altolà. L’arte però, con l’arguzia provocatoria pacifica di cui è capace, usa anche quelli come tele, come manifesti, come scacco matto visivo alla prepotenza.

L’argomento, con excursus storico artistico, sarà l’oggetto della conferenza della Dr.ssa Cristina Muccioli, docente, scrittrice e critica d’arte, alla quale è stato recentemente conferito il “ROMANINO”, prestigioso riconoscimento culturale, istituito nel 2015, che celebra personalità (artisti, intellettuali, innovatori) che, per originalità e visione, incarnano lo spirito innovativo e il contributo alla cultura.

Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’evento fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito, organizzati dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Modena).

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.