Rovinosa caduta sulla neve, 50enne soccorso al Ventasso

In giornata la stazione del SAER monte Cusna é intervenuta per soccorrere un 50enne che, a seguito di una rovinosa caduta sulla neve, si é procurato una sospetta frattura alla caviglia.

L’uomo era in compagnia di amici nei pressi del lago Calamone, alle pendici del monte Ventasso nell’omonimo comune, quando é accaduto l’incidente. Prontamente sono stati attivati i soccorsi: sul posto sono tempestivamente arrivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che hanno immobilizzato l’arto all’infortunato e posizionato su barella da recupero Sked per il trasporto all’ambulanza di Busana, giunta al parcheggio e a cui é stato affidato il paziente.