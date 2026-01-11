domenica, 11 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoRovinosa caduta sulla neve, 50enne soccorso al Ventasso





Rovinosa caduta sulla neve, 50enne soccorso al Ventasso

Appennino ReggianoCronacaReggio EmiliaVentasso
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

In giornata la stazione del SAER monte Cusna é intervenuta per soccorrere un 50enne che, a seguito di una rovinosa caduta sulla neve, si é procurato una sospetta frattura alla caviglia.

L’uomo era in compagnia di amici nei pressi del lago Calamone, alle pendici del monte Ventasso nell’omonimo comune, quando é accaduto l’incidente. Prontamente sono stati attivati i soccorsi: sul posto sono tempestivamente arrivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che hanno immobilizzato l’arto all’infortunato e posizionato su barella da recupero Sked per il trasporto all’ambulanza di Busana, giunta al parcheggio e a cui é stato affidato il paziente.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.